Las 5 rutas senderistas por España que no puedes perderte este otoño: paisajes dominados por tonos rojizos y ocres que parecen generados por Inteligencia Artificial

Entre Soria y Burgos se esconde el cañón del río Lobos, un parque natural formado durante milenios por la erosión del agua. A una hora en coche de Soria capital, también es accesible desde Burgos o Madrid en menos de tres horas. La ruta más habitual sale de la ermita templaria de San Bartolomé y se dirige hacia el puente de los Siete Ojos, en un recorrido de poca dificultad de unos 9 kilómetros entre ida y vuelta. En otoño, los colores que ofrecen las hojas de los chopos y sabinas del cañón destacan sobre las paredes calizas de más de 200 metros de altura.