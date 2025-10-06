Las 5 rutas senderistas por España que no puedes perderte este otoño: paisajes dominados por tonos rojizos y ocres que parecen generados por Inteligencia Artificial
Desde los Picos de Europa hasta los valles de Extremadura, estas 5 rutas de senderismo perfectas para el otoño ofrecen un espectáculo sobrenatural de montañas, ríos y bosques encantados.
El otoño es la estación ideal para hacer senderismo en España. Las temperaturas se suavizan, los senderos se vacían de las multitudes veraniegas y la naturaleza se viste de tonos rojizos, ocres y dorados. La rutina vuelve a instalarse en nuestras vidas, los atascos forman parte del día a día y deseamos que llegue el fin de semana para salir a respirar aire puro a la naturaleza. Si tú también eres amante de la montaña y de paisajes de una belleza prístina, aquí tienes cinco rutas senderistas en España para disfrutar este otoño que combinan naturaleza, cultura y la magia de esta estación del año.
Ruta del Cares (Asturias y León)
La ruta del Cares es el sendero más famoso de los Picos de Europa y uno de los mejores lugares para hacer senderismo en otoño en España. Une Posada de Valdeón, en León, con Poncebos, en Asturias, a través de un camino tallado en la roca que se abre paso entre desfiladeros de vértigo. Son unos 12 kilómetros solo de ida, de dificultad media, en los que a cada paso el viajero disfrutará con espectaculares panorámicas del río Cares corriendo entre montañas. En otoño, los hayedos y robledales que inundan los valles se tiñen de tonos dorados y rojizos, ofreciendo un contraste único con las paredes calizas.
Bosque de Irati (Navarra)
En el Pirineo navarro se encuentra la selva de Irati, uno de los bosques de hayas y abetos más extensos y mejor conservados de Europa. Además, el viajero que busca rutas de senderismo fáciles para poder hacer en otoño tiene dónde elegir, puesto que hay diferentes itinerarios que van desde los 5 hasta los 15 kilómetros adaptados a diferentes niveles. Caminar por Irati en otoño es adentrarse en una selva que te atrapa con sus tonos ocres y rojizos que te transportan a un bosque encantado lleno de magia, hadas y el reino de Basajaun.
Fageda d’en Jordà (Cataluña)
Viajamos hasta Girona para adentrarnos en la comarca de La Garrotxa, un paraíso natural donde volcanes y bosques conviven en armonía. La fageda d’en Jordà es un hayedo único que crece sobre una cuarentena de conos volcánicos y más de 20 coladas de lava. Su ruta más accesible, de unos 10 kilómetros por un terreno bastante llano, constituye, sin duda, la escapada rural perfecta para hacer en familia cerca de Barcelona. En otoño, los suelos se cubren con alfombras de hojas doradas que contrastan con el negro basáltico, sumergiendo al viajero en un bosque de cuento.
Cañón del Río Lobos (Castilla y León)
Entre Soria y Burgos se esconde el cañón del río Lobos, un parque natural formado durante milenios por la erosión del agua. A una hora en coche de Soria capital, también es accesible desde Burgos o Madrid en menos de tres horas. La ruta más habitual sale de la ermita templaria de San Bartolomé y se dirige hacia el puente de los Siete Ojos, en un recorrido de poca dificultad de unos 9 kilómetros entre ida y vuelta. En otoño, los colores que ofrecen las hojas de los chopos y sabinas del cañón destacan sobre las paredes calizas de más de 200 metros de altura.
Valle del Ambroz (Extremadura)
En Cáceres se encuentra nuestra última parada para ver bosques de castaños que bien merecen unas cuantas fotografías (si necesitas algunos consejos de experto para tomar las mejores instantáneas, puedes leerlos aquí). Durante octubre y noviembre, en el valle del Ambroz, se celebra la llamada ‘otoñada’, con actividades culturales y gastronómicas que acompañan al espectáculo natural. Una de las rutas más interesantes (y bellas) comienza en Hervás, un pintoresco pueblo que alberga la calle más estrecha de España, y asciende hacia la sierra en un recorrido de 12 kilómetros. En otoño, los castañares y robledales se tiñen de rojos y ocres que parecen pintados a mano y ofrecen un espectáculo único para la vista.
Consejos para hacer senderismo en otoño en España
Si te animas a realizar alguna de las 5 rutas senderistas por España que no puedes perderte este otoño, conviene que tengas en cuenta algunos consejos prácticos para que la experiencia sea memorable.
- Vístete por capas para adaptarte a los cambios de temperatura. Vamos, adapta el truco de la cebolla en el aeropuerto.
- Lleva calzado impermeable: la lluvia y el barro son habituales tanto en primavera como en otoño.
- Lleva agua y algo de comida por si la ruta se alarga más de lo previsto.
- Respeta siempre el entorno natural y sigue los senderos señalizados. También es importante que avises a algún conocido o familiar de la ruta que pretendes hacer.
- Lleva el móvil cargado: los paisajes otoñales son tan impresionantes que querrás inmortalizarlos. También puedes descargarte alguna App para senderistas.
En definitiva, el otoño es, sin duda, una época mágica para recorrer senderos y descubrir la naturaleza en su faceta más colorida. Desde la ruta del Cares hasta selva de Irati, pasando por la fageda d’en Jordà, la majestuosidad del cañón del río Lobos o la belleza del valle del Ambroz, cada una de estas rutas senderistas por España son tan tan bellas que parecen generadas por Inteligencia Artificial.
