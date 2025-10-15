Cinco rutas de senderismo cerca de Santiago para desconectar durante el fin de semana
Qué mejor forma de disfrutarlo que con un baño de naturaleza
En pleno fin de semana, no hay mejor momento para abandonar el ajetreo de la ciudad en Santiago de Compostela y adentrarse en la belleza natural que nos brinda nuestra querida Galicia gracias a las rutas de senderismo de la zona.
De entre todos los tesoros que guarda Galicia, vamos a mostrar cinco rutas de senderismo cerca de Santiago de Compostela que nos permitan explorar la diversidad de la zona y su increíble patrimonio natural y cultural.
Estos caminos abarcan desde planes para un buen día en familia o rutas más exigentes para ir con amigos. Así que, prepara las botas y deja que la naturaleza te envuelva durante tu tiempo libre. ¡A caminar se ha dicho!
Sendero del río Deza (Silleda-Vila de Cruces)
Este sendero es una opción fantástica para disfrutar sin alejarnos demasiado de Santiago de Compostela. Sobra decir mucho sobre una de las rutas más conocidas de toda Galicia, que conectan tres lugares emblemáticos: la fervenza do Toxa, la playa fluvial de A Cariza y el monasterio de Carboeiro.
Existen numerosas formas de llevar a cabo esta ruta, pero la más común se inicia en A Bandeira (Silleda), pasa por la parroquia de Pazos por la carretera P0-204 que une Merza y Vila de Cruces.
En total, el recorrido consta de 6 kilómetros en línea recta (luego, habría que hacer otros 6 para volver). Se trata de un camino sencillo, que no entraña demasiada dificultar y para el que se necesitan alrededor de 2 horas.
Ruta de la Cascada del Xallas y el Monte do Pindo (Ézaro)
Otro de los espacios que no necesita demasiada presentación es el Ézaro. Allí, se encuentran algunos de los rincones más bonitos de toda Galicia y, por supuesto, cuenta con rutas que hacen de la Costa da Morte un espacio muy atractivo para los senderistas.
Si bien es cierto que los más perezosos pueden ir a ver la Cascada de Ézaro directamente, existen varias rutas por las que pasar un día de naturaleza y muy buenas vistas. Una de las rutas más comunes parte del Puente de Ézaro y sube hasta el Monte Pindo, donde disfrutaremos de unas vistas espectaculares.
Luego, sigue por las compuertas del embalse de Santa Uxía, el mirador del Ézaro y, finalmente, llegando al pie de la cascada. Es un itinerario de algo más de 14 kilómetros y una duración de 6 horas y media. Tiene una dificultad moderada, por lo que si lleváis niños es mejor ir a ver directamente la cascada y disfrutar de la zona.
Ruta Castelo de Vitres (Boiro)
La ruta del Castelo de Vitres es quizás menos conocida, pero toda una aventura desde la que podrás admirar la ría de Arousa y la comarca del Barbanza. Se encuentra en Boiro, concretamente en Brazos, y sube hasta el Castelo de Vitres por una calzada romana.
Es una ruta de 15,9 kilómetros de longitud y su duración aproximada es de cuatro horas. Es una ruta de dificultad moderada, pero cuya señalización no es muy buena, aunque existen marcas de PR y señales verticales, por lo que se recomienda usar GPS.
Los puntos de la ruta a destacar son sus tres fervenzas, las vistas de la ría de Arousa y el bosque de ribeira junto al río Acevedro, donde crecen avellanos, ameneiros, perales silvestres y sauces blancos. Entre las fervenzas, están la Fervenza Fonte de San Pas, la Fervenza de Lapeal y el Rego das Fervenzas, donde hay pozas para darse un baño.
Ruta en el Monte y Lagos de Louro
Encima del inicio de la ría de Muros e Noia, tenemos también el precioso Monte Louro y su lago, un paisaje con todos los ingredientes que definen la costa gallega.
El Monte y Lago de Louro cuenta con montes, acantilados, playas, dunas e incluso un bosque de ribera, una combinación muy difícil de encontrar.
Cuenta con varias rutas, pero la más común comienza en la playa de Area Maior, rodea la península hasta la cima del monte y luego bordea la Laguna de Xalfas. Tiene una longitud de 13 kilómetros y una duración de aproximadamente 4 horas. Eso sí, debido al desnivel, no es recomendable ir con niños y tiene una exigencia moderada.
Ruta dos Tres Ríos (Touro)
La ruta de los Tres Ríos sí es una ruta más sencilla y perfecta para hacer con niños, pues se trata de un sendero lineal de 10 kilómetros muy asequibles. Comienza en el área recreativa de Santaia, donde hay aparcamiento y mesas de piedra para poder comer, y acaba en el Ponte Basebe. En todo momento, estaremos acompañados por los tres ríos que dan nombre a la ruta de moda en el Concello de Touro: río Lañas, río Ulla y río Beseño.
A lo largo del recorrido, se encuentran puntos de interés como los Muiños da Carballa, el Salto das Pombas, una cascada de 10 metros de altura, y la desembocadura del río Lañas en el Ulla. La ruta también incluye pasarelas de madera y atraviesa un bosque de ribera.
Además de la Ruta dos Tres Ríos, Touro también cuenta con la Fervenza das Hortas, una cascada de 30 metros de altura que se encuentra a menos de 500 metros de la zona de aparcamiento, siendo un complemento perfecto a la ruta principal.
