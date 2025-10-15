Cinco rutas de senderismo cerca de Santiago para desconectar durante el fin de semana

La ruta de los Tres Ríos sí es una ruta más sencilla y perfecta para hacer con niños, pues se trata de un sendero lineal de 10 kilómetros muy asequibles. Comienza en el área recreativa de Santaia, donde hay aparcamiento y mesas de piedra para poder comer, y acaba en el Ponte Basebe. En todo momento, estaremos acompañados por los tres ríos que dan nombre a la ruta de moda en el Concello de Touro: río Lañas, río Ulla y río Beseño.