Ni el Caminito del Rey, ni el Cares: una de las rutas de senderismo más espectaculares de España comienza en un rincón casi despoblado y recorre un desfiladero por pasarelas de vértigo
Un recorrido entre Aragón y Cataluña donde las pasarelas colgadas sobre el Congost de Mont-rebei convierten el senderismo en una experiencia de vértigo en un entorno casi deshabitado.
No busques carteles llamativos ni grandes centros de visitantes porque aquí solo hay un pequeño núcleo perdido entre montañas y un sendero que, poco a poco, se va estrechando hasta obligarte a caminar suspendido sobre un desfiladero de paredes imposibles. En este rincón casi despoblado del Prepirineo encontrarás una de las rutas de senderismo más espectaculares de España.
Tras atravesar bosques y paredes calizas, llega a unas pasarelas suspendidas sobre un desfiladero que han convertido este recorrido en uno de los más fotografiados de España. No hace falta ser un montañero experto para entender por qué quienes lo completan aseguran que es una experiencia difícil de olvidar.
El itinerario parte del entorno de Viacamp y Litera, un municipio de muy pocos vecinos situado en la provincia de Huesca. Desde allí, el camino conduce hasta el espectacular Congost de Mont-rebei y las célebres Pasarelas de Montfalcó, dos de los grandes iconos del senderismo en España.
Un desfiladero esculpido durante miles de años
El Congost de Mont-rebei es uno de los cañones fluviales más impresionantes de la península ibérica. El río Noguera Ribagorzana ha excavado durante miles de años una garganta que separa Aragón y Cataluña mediante paredes calizas que, en algunos puntos, superan los 500 metros de desnivel. Todo un espectáculo de la naturaleza que da vértigo solo de pensarlo.
La postal más típica de la ruta es la de las pasarelas de Montfalcó, que están ancladas directamente a la pared rocosa. Estas estructuras metálicas permiten salvar algunos de los tramos más abruptos del desfiladero mediante escaleras y plataformas suspendidas sobre el vacío. A pesar de que puedan dar sensación de vértigo, las pasarelas cuentan con barandillas de seguridad y forman parte del itinerario homologado, así que no te preocupes y disfruta de las vistas desde las alturas.
Además, que estén ahí no es solo por cuestiones turísticas. Tras la creación del embalse de Canelles, los antiguos caminos utilizados por los vecinos de la zona se inundaron y la comunicación entre ambos lados del desfiladero se complicó, por lo que era necesario encontrar una solución. La instalación de las pasarelas permitió recuperar esa conexión peatonal y, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en uno de los mayores atractivos turísticos del entorno.
Pero aunque las escaleras suspendidas son el elemento más conocido del recorrido, la ruta tiene mucho más de lo que disfrutar más allá de ese momento de vértigo.
En tu recorrido cruzarás bosques mediterráneos adaptados a la roca caliza, antiguos caminos tradicionales y muchos miradores naturales desde los que puedes contemplar la profundidad del cañón. El entorno forma parte además del área de distribución de especies como el buitre leonado, el quebrantahuesos o el águila real. Si te gusta hacer rutas ideales para la observación de fauna, has encontrado tu sitio.
Un recorrido exigente, pero al alcance de muchos senderistas
Aunque las pasarelas te puedan hacer pensar que se trata de una ruta reservada a montañeros experimentados, el recorrido puede realizarse con una preparación física media, siempre que estés acostumbrado a caminar durante varias horas por senderos de montaña.
Ten en cuenta que buena parte del itinerario discurre por zonas muy expuestas al sol y apenas existen puntos donde conseguir agua. También es recomendable que compruebes el estado del recorrido antes de la visita por si algún tramo estuviese puntualmente afectado por trabajos de mantenimiento o restricciones por las condiciones meteorológicas.
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