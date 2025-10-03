La Ruta del Vino Campo de Cariñena: paisajes que se beben, historias que se saborean

Platos que se pueden degustar en los establecimientos hosteleros, de restauración y comercios de la zona que brindan, además, un amplio abanico de productos de la tierra llenos de sabor como los que ya en su día utilizaba Juan Altamiras. Este fraile franciscano que vivió y murió en Cariñena en el siglo XVIII escribió Nuevo Arte de Cocina, un reconocido recetario, diferente a todos los demás, sacado de la escuela de la experiencia económica. Un libro de recetas de cocina básica, para el día a día, cuyos ingredientes son los propios de la zona, variando en función de la época del año, y todo ello trufado con productos de otras culturas y una pizca de innovación. Hoy en día, diversos establecimientos de la Ruta del Vino Campo de Cariñena han apostado por impulsar su figura incorporando en sus menús y cartas creaciones culinarias inspiradas en las recetas de Juan Altamiras pero reinterpretadas y adaptadas a nuestro tiempo en las que no faltan las verduras, el ternasco, el pollo, el jamón o unos buenos dulces con los que agasajar a nuestro paladar como guinda a un viaje repleto de aromas y sabor.