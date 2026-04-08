La ruta por la Sierra Norte de Sevilla que recorre unas antiguas minas y pasa por cascadas y bosques: fácil para hacer en familia

No hay rincón del país, y parte del planeta, que no conozca la riqueza gastronómica, patrimonial, cultural e histórica de Sevilla, pero lo que muchos no saben es que la provincia cuenta también con tesoros naturales repletos de belleza, paisajes y senderos que lo convierten en un paraíso que merece la pena recorrer. Es lo que ocurre con la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla, un sendero que permite a sus caminantes recorrer antiguas minas, bosques y unas de sus cascadas más famosas: las del Huéznar.