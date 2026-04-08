La ruta por la Sierra Norte de Sevilla que recorre unas antiguas minas y pasa por cascadas y bosques: fácil para hacer en familia
Este recorrido trascurre por varios Monumentos Naturales, como las Cascadas del Huéznar y el Cerro del Hierro.
No hay rincón del país, y parte del planeta, que no conozca la riqueza gastronómica, patrimonial, cultural e histórica de Sevilla, pero lo que muchos no saben es que la provincia cuenta también con tesoros naturales repletos de belleza, paisajes y senderos que lo convierten en un paraíso que merece la pena recorrer. Es lo que ocurre con la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla, un sendero que permite a sus caminantes recorrer antiguas minas, bosques y unas de sus cascadas más famosas: las del Huéznar.
Esta vía verde desconocida para gran parte de la ciudadanía se extiende por más de 19 kilómetros en un recorrido lineal con una mínima dificultad, lo que la hace perfecta para recorrer en familia.
Un recorrido accesible entre varios municipios
Además, a pesar de su largo recorrido, esta vía verde cuenta con distintos puntos en los que se puede empezar y terminar el camino al transitar por los municipios de San Nicolás del Puerto, Constantina y Cazalla de la Sierra.
Para quienes quieran realizarla al completo, pueden comenzar su recorrido junto a la estación de tren de Cazalla de la Sierra y terminar en uno de los Monumentos Naturales más destacados de la zona, el Cerro del Hierro.
Del pasado minero a una ruta llena de naturaleza
Se trata de una antigua mina de hierro explotada desde la época romana, pero que alcanzó su máximo esplendor en el siglo XIX, cuando se construyó el Poblado Minero para sus trabajadores siguiendo las pautas arqueológicas de origen inglés, un entorno que aún se puede seguir visitando con esta ruta.
Durante su trayecto, la Vía Verde de la Sierra Norte sigue las antiguas vías del ferrocarril que unían la línea Zafra-Sevilla con estas minas del Cerro del Hierro, que tras su cierre, se transformaron en este sendero repleto de naturaleza y vida.
La Rivera del Huéznar y sus cascadas como grandes atractivos
Durante la mitad del camino, el visitante estará acompañado por la Rivera del Huéznar, en cuyos márgenes se encuentran uno de los mejores bosques de ribera de Andalucía y que acaba en un tramo alto que lleva a las emblemáticas Cascadas del Huéznar, declaradas Monumento Natural.
Tras esto, el sendero continúa por un paraje lleno de fresnos, sauces, olmos, alisos y madreselvas, a los que siguen montes mediterráneos con encinas, alcornoques y quejigos.
Túneles, antiguas estaciones y huellas del pasado
Además, en el camino se encuentra un túnel de 105 metros en el que aún se pueden observar las manchas de hollín de las locomotoras en su techo.
De igual modo, esta vía verde permite contemplar antiguas estaciones, viviendas de operarios, cocheras y demás construcciones que reflejan el pasado minero de la zona. Finalmente, el recorrido acaba en la emblemática mina del hierro para completar un paraje de vegetación, historia y saltos de agua perfecto para recorrer a pie o en bicicleta.
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