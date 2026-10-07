La ruta senderista perfecta para este otoño y a la que puedes llegar en el metro de Madrid ofrece una bucólica laguna, puentes históricos e imponentes paredes verticales

Los viajeros que disfrutan de bucólicas caminatas otoñales tienen su edén particular en enclaves como la selva de Irati (en Navarra) o el bosque de Muniellos (Asturias), el mayor robledal de España. Eso sí, muchas veces no hay tiempo para marcarse una escapadita y toca buscar planes más cercanos.

Laguna del Campillo y los cortados de Rivas, en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid. / Istock / Jose Ramiro Laguna

A pocos kilómetros de la puerta del Sol de Madrid (nuestro Times Square particular), la urbe empieza a ceder terreno ante algunos espacios naturales que sorprenderán al viajero por su cercanía y por la riqueza de sus paisajes. Además, la ruta que hoy vamos a recorrer es perfecta para un plan familiar y nos permite dejar el coche aparcado en casa y llegar en transporte público. Hablamos de la laguna del Campillo y los cortados de Rivas, en el término municipal de Rivas-Vaciamadrid.

Esta ruta senderista ideal para hacer en familia discurre por el entorno del río Jarama, en un espacio natural protegido situado en el Parque Regional del Sureste y combina agua, vegetación y unos cortados de yeso que suponen un cañón del Colorado de lo más castizo. La excursión puede empezar con la ruta circular de la laguna, continuar con una clase in situ de ornitología y finalizar con una sesión de fotos (sobre todo, si vais con adolescentes que busquen sitios de lo más ‘instagrameables’) en el histórico puente de Arganda.

Adriana Fernández

Laguna del Campillo: humedal de alto valor ecológico

La laguna del Campillo es, en realidad, una antigua gravera que fue ocupada por las aguas subterráneas del Jarama, dando lugar en la década de los 60 a un humedal de considerable valor ecológico y unas 35 hectáreas de superficie. Cuenta con una senda circular de algo menos de 5 kilómetros que es perfecta para realizar con niños e incluso con carrito de bebé.

Si nos paramos a observar, a un lado veremos la superficie de la laguna, rodeada de vegetación, mientras que, al otro, aparecerán ante nosotros los cortados (con sus tonos ocres y rojizos), que dibujan un paisaje mucho más árido que nos transporta a otros escenarios como la Capadocia española.

Río Jarama a su paso por Rivas- Vaciamadrid. / Istock / Jose Ramiro Laguna

Esta ruta a un paso del centro de Madrid es también una breve introducción al mundo de la ornitología, puesto que se pueden descubrir garzas, cormoranes y otras aves acuáticas que utilizan la laguna como punto de descanso y alimentación, mientras que los cortados ofrecen sus paredes a otras especies para que puedan anidar. Si tienes unos prismáticos, no te olvides de echarlos en la mochila, me lo vas a agradecer.

En las inmediaciones de la laguna se encuentra el centro de educación ambiental El Campillo que, desgraciadamente, cerró sus puertas en marzo de 2025 tras las lluvias originadas por una Dana. Eso sí, su equipo educativo sigue desarrollando un programa de educación ambiental adaptando las actividades tanto para escolares, familias o público general.

Otro de los enclaves imprescindibles de la zona es el histórico puente de Arganda. / Istock / Wirestock

Patrimonio histórico: el tren y el puente de Arganda

Otro de los enclaves imprescindibles de la zona es el histórico puente de Arganda, inaugurado hace más de un siglo y que conectaba Madrid con el Levante español. Al estar situado entre Rivas y Arganda se convirtió en un punto estratégico de gran importancia durante la batalla del Jarama, resistiendo intensos bombardeos. Por allí, por ejemplo, pasaron en camiones muchos de los cuadros que se encontraban en el Museo del Prado y fueron trasladados a Valencia con motivo de la Guerra Civil.

Aquí acabaría esta ruta senderista que, sin embargo, puede ampliarse con una actividad muy especial: subirse a bordo del tren de Arganda, un convoy histórico que realiza un recorrido de 4 kilómetros por el único tramo preservado del antiguo ferrocarril del Tajuña. Este tren está formado por coches de madera centenarios y circula entre la estación de Poveda (Arganda del Rey) y el apeadero de la laguna del Campillo. Puedes descubrir cuándo circula y comprar las entradas aquí.

La ruta senderista perfecta para este otoño: en Madrid y se puede llegar en metro. / Istock / Wirestock

En definitiva, más allá de los valores naturales que poseen la laguna del Campillo y los cortados de Rivas, estos enclaves tienen otra virtud. Y es que, frente a la imagen habitual de la Sierra Norte de Madrid, el sureste nos ofrece un escenario de humedales, campos abiertos y riberas abrazadas por impresionantes formaciones geológicas de paredes verticales que nos hacen olvidarnos que estamos a menos de 20 kilómetros de la Puerta del Sol.