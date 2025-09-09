La ruta de senderismo que te lleva al lugar en el que se libró la única batalla en la que estuvo presente Napoleón en España: naturaleza envolvente, cascadas y aire puro

Fue a finales de 1808 cuando las tropas comandadas por el mismísimo Napoleón se abrieron paso por este desfiladero, defendido por el ejército español al mando del general Benito San Juan. Y, aunque la resistencia fue feroz, en esa ocasión se acabó perdiendo la batalla (que no la guerra, puesto que esta finalizó con la expulsión de las tropas napoleónicas de la península ibérica tras la victoria aliada en la batalla de Vitoria de 1813).