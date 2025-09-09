La ruta de senderismo que te lleva al lugar en el que se libró la única batalla en la que estuvo presente Napoleón en España: naturaleza envolvente, cascadas y aire puro
Ahora que ha vuelto la rutina a nuestras vidas, es momento de planear escapadas de fin de semana para disfrutar de la naturaleza.
A tan solo una hora en coche desde Madrid, el puerto de Somosierra aparece ante el viajero como una de las puertas naturales hacia Castilla y León. Hoy se conoce por sus montañas, cascadas y rutas de senderismo, pero hace más de dos siglos fue también escenario de un importante episodio bélico: la batalla de Somosierra, librada en 1808 durante la Guerra de la Independencia contra las tropas de Napoleón.
Una escapada de un día a este enclave ofrece un doble atractivo: por un lado, disfrutar de un entorno natural espectacular y, por otro, recorrer un paisaje marcado por la historia. Y todo gracias a la ruta senderista circular que combina naturaleza, cultura e historia, y que recorre algunos de los puntos más vinculados a aquel enfrentamiento.
Somosierra: enclave estratégico entre dos mesetas
El puerto de Somosierra une la meseta sur con la meseta norte a través de la sierra de Guadarrama; de hecho, ya en tiempos antiguos era la calzada principal que comunicaba Madrid con Burgos. Su valor estratégico explica que Napoleón lo convirtiera en objetivo clave durante su avance hacia la capital española.
Fue a finales de 1808 cuando las tropas comandadas por el mismísimo Napoleón se abrieron paso por este desfiladero, defendido por el ejército español al mando del general Benito San Juan. Y, aunque la resistencia fue feroz, en esa ocasión se acabó perdiendo la batalla (que no la guerra, puesto que esta finalizó con la expulsión de las tropas napoleónicas de la península ibérica tras la victoria aliada en la batalla de Vitoria de 1813).
Naturaleza salvaje y cascadas escondidas
Somosierra, más allá de su valor histórico, sorprende por su naturaleza intacta. Bosques de robles y pinos, jaras y enebros, y vistas panorámicas únicas convierten este rincón en un paraíso para el senderismo.
Uno de los secretos mejor guardados es la chorrera de los Litueros, considerada la cascada más alta de la Comunidad de Madrid. Sus aguas, provenientes del arroyo del Caño, se precipitan en varios saltos dignos de unas cuantas fotografías. (Si necesitas algunos consejos de experto para sacar las mejores instantáneas, puedes leerlos aquí). Cualquier época del año es buena para acercarse a contemplar este rincón, aunque en primavera, con el deshielo, el espectáculo es todavía más sobrecogedor.
Tras las huellas de la batalla de Somosierra
Para aprovechar un día completo en Somosierra se puede realizar una ruta circular de senderismo de unos 10 kilómetros, que combina la visita a la chorrera de los Litueros con un recorrido por los lugares donde se desarrollaron algunos de los combates de 1808 como la zona conocida como la Dehesa Bonita. La duración suele ser de unas 5 horas y es de dificultad media.
Arrancamos la ruta desde la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. Allí, desde 1998, una placa rinde homenaje a los caídos, y cada 30 de noviembre se celebra un acto conmemorativo. Tras poco más de un kilómetro y medio se llegará hasta la fuente de Prado Antón y desde allí se andarán un par de kilómetros para llegar al mirador de la chorrera de los Litueros.
El camino sigue hasta Fuentefría, el mirador de la Dehesa Bonita y, antes de volver al punto de partida, se pueden reponer fuerzas en el roble centenario que nos encontraremos llegando al final de la ruta.
A lo largo del recorrido pasaremos por algunas posiciones defensivas españolas que intentaban contener el avance francés, aunque hoy en día solo descubriremos restos de piedras que sirvieron de trincheras.
Si te animas a realizar la ruta senderista a una hora de Madrid que ofrece naturaleza envolvente, cascadas y aire puro, deberás coger la A1 y tomar el desvío de Somosierra en el kilómetro 91. Hay un aparcamiento gratuito a la entrada del pueblo. Y no olvides que, a pesar de ser una ruta que no reviste mucha dificultad, es importante que lleves material adecuado (calzado de montaña, bastones de trekking, protección solar agua y algo de protección frente al viento).
Visitar Somosierra en una excursión de un día ofrece al viajero un doble aliciente. Por un lado, recorrer un enclave histórico y, por otro, disfrutar de la naturaleza a solo un paso de la siempre bulliciosa capital. En definitiva, una escapada perfecta para quienes desean alejarse de Malasaña o la Gran Vía (una de las calles más cool del mundo) por unas horas.
