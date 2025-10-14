La ruta senderista más espectacular de Asturias solo la pueden hacer 20 personas al día y recorre el mayor robledal de España
En el corazón de Asturias, escondido entre montañas, existe un bosque tan especial que solo veinte personas al día tienen el privilegio de recorrerlo.
Viajamos hasta el suroccidente asturiano hasta llegar al concejo de Cangas del Narcea. Allí, en el municipio homónimo, descubrimos el 'escorial asturiano' o una panadería artesana que elabora uno de los mejores panettones de España. Y es que hay mucho que hacer, que ver y que probar en la conocida como puerta de Asturias.
Desde allí, cogemos el Corredor del Narcea (la carretera AS 15) hasta Ventanueva y, posteriormente la AS348. En media hora, recorremos los 23 kilómetros que nos llevan hasta la Reserva Integral de Muniellos, un santuario natural que alberga el mayor robledal de España y uno de los mejor conservados de Europa.
Un tesoro escondido entre montañas
Desde el año 2000, esta joya de la naturaleza forma parte de la Reserva de la Biosfera de Muniellos, y cuenta con un nivel de protección tan alto que no se permite entrar sin autorización previa. Solo se conceden veinte permisos diarios que suelen agotarse con semanas de antelación.
Caminar por Muniellos es como viajar en el tiempo. Los robles albares dominan el paisaje, pero también se pueden encontrar hayas, abedules y acebos. Muchos árboles superan los 400 años de vida, y sus ramas forman una cúpula verde que apenas deja traspasar la luz del sol.
La ruta clásica de Muniellos es circular y tiene su salida y llegada en el Centro de Interpretación de Tablizas (que se conoce también como Casa del Guarda). Son unos 20 kilómetros de recorrido exigente (esta ruta no se recomienda para hacer con niños) que cuenta con un desnivel que ronda los 600 metros.
El sendero atraviesa valles, riachuelos, puentes de madera y pequeñas cascadas. En la parte más alta, el camino asciende hacia las lagunas de Muniellos, tres pequeños lagos de origen glaciar que se encuentran en un paraje sobrecogedor.
Acceso restringido para preservar la magia
Que solo puedan disfrutar de Muniellos 20 visitantes al día no es un capricho. Es la medida que garantiza que el bosque siga intacto y que la fauna mantenga su tranquilidad. Aquí no va a encontrar el viajero bares, merenderos o un turismo masivo. Solo senderos naturales y un silencio que se ve interrumpido por el ruido del agua o el canto de algunos pájaros.
Para conseguir una entrada, hay que solicitar el permiso a través de la web del Principado de Asturias, donde se gestionan las reservas. La demanda es alta, especialmente entre primavera y otoño, las estaciones en las que el bosque se muestra más espectacular: verde intenso en mayo, dorado y rojo a partir de octubre.
Fauna y flora de leyenda
Muniellos es también refugio de especies emblemáticas. Aquí viven osos pardos cantábricos, urogallos, corzos, zorros y una inmensa variedad de aves rapaces. No es habitual ver a algunas de estas especies, pero son como las meigas… que haberlas haylas. Por cierto, si este tema te interesa, aquí puedes leer 13 rutas con meigas por Galicia.
También suele captar la atención del viajero el ambiente onírico que envuelve todo. En el suelo crecen musgos, helechos y hongos que cubren las piedras y los troncos caídos, creando una atmósfera de cuento. De hecho, muchos visitantes comparan Muniellos con los escenarios de Tolkien de 'El Señor de los Anillos'.
Consejos prácticos para visitar Muniellos
Si eres uno de los afortunados que tiene su reserva para visitar la Reserva de la Biosfera de Muniellos, aquí van unos cuantos consejos prácticos que deberías tener en cuenta:
- Queda prohibido cazar, pescar, acampar, tirar basura, hacer fuego o fumar.
- No se puede llevar ningún animal de compañía.
- Al ser una ruta de montaña con tramos de acusado desnivel y sin elementos de sujeción o seguridad, se recomienda calzado y ropa adecuada, así como protección contra insectos.
- En la reserva no hay bares, tiendas, ni fuentes de agua potable a lo largo de todo el recorrido. Hay que llevar, por tanto, provisiones de comida y bebida para la jornada.
En definitiva, si te gusta caminar por la naturaleza, seguro que ya conoces algunas de las mejores rutas de senderismo del mundo según los viajeros. Se dice que "todo el mundo debería hacerlas una vez en la vida" y no podemos estar más de acuerdo. Eso sí, si prefieres un plan dentro de nuestras fronteras, ya sabes. Muniellos es una joya que solo pueden hacer 20 personas al día y recorre el mayor robledal de España.
