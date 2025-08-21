La ruta más refrescante del verano tiene vistas espectaculares, temperaturas templadas y un montón de pozas de agua transparente aptas para el baño

A partir de aquí podemos tomar dos decisiones: una es continuar hasta el refugio y descansar para regresar y la otra es llegar al ibón de Catieras. Desde el refugio observamos la Sierra de la Partacua, pero si seguimos las marcas moradas en el sendero llegamos al ibón. El camino es más exigente pero más corto y la meta es un extenso lago glaciar que nos transporta a otro universo. Para volver lo más recomendable es hacerlo caminando hasta Panticosa, encontrando cientos de piscinas naturales aptas al baño.