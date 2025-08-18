La ruta de senderismo más veraniega: termina en una poza de agua helada y está muy cerca de Alicante

Si estás buscando una ruta de senderismo perfecta para el verano, con naturaleza, historia y la posibilidad de darte un baño en pozas de agua cristalina y helada, la Ruta de los Molinos en Lucena del Cid es la escapada ideal. A solo dos horas de Alicante, esta joya natural situada en la provincia de Castellón ofrece un recorrido que lo tiene todo: senderos, vegetación, ruinas con historia, y sobre todo, refrescantes zonas de baño que convierten la experiencia en un auténtico placer para los sentidos.