La ruta de senderismo más veraniega: termina en una poza de agua helada y está muy cerca de Alicante
Este sendero recorre varios molinos y discurre siempre junto al río Lucena.
Si estás buscando una ruta de senderismo perfecta para el verano, con naturaleza, historia y la posibilidad de darte un baño en pozas de agua cristalina y helada, la Ruta de los Molinos en Lucena del Cid es la escapada ideal. A solo dos horas de Alicante, esta joya natural situada en la provincia de Castellón ofrece un recorrido que lo tiene todo: senderos, vegetación, ruinas con historia, y sobre todo, refrescantes zonas de baño que convierten la experiencia en un auténtico placer para los sentidos.
La Ruta dels Molins de Lucena del Cid es mucho más que una caminata. A lo largo de sus 17 kilómetros, los senderistas se adentran en un paisaje cambiante, dominado por el rumor constante del río Lucena, antiguas construcciones hidráulicas y una vegetación de ribera que sorprende por su biodiversidad.
De molino en molino hasta la poza perfecta
Uno de los grandes atractivos de esta ruta es que cada tramo ofrece algo nuevo. Desde el primer molino, el Molí de Ros, pasando por el Molí Goçalvo, los senderistas encontrarán masías abandonadas, zonas de cultivo tradicional y estructuras hidráulicas como acequias, azudes y puentes de piedra. Todo esto mientras siguen el curso del río y se van topando con pozas naturales, como el Toll de Carlos, una pequeña playa de grava donde el baño es casi obligatorio en los meses más calurosos.
El puente colgante
Uno de los momentos más espectaculares de la ruta llega al cruzar el puente colgante de La Badina. Justo al pasar este punto, te espera una poza de agua helada, ideal para recuperar fuerzas y refrescar el cuerpo tras el esfuerzo. El entorno, salvaje y natural, permite vivir la sensación de estar completamente inmerso en la naturaleza. Aquí, el agua es tan clara como fría, convirtiendo el baño en una experiencia revitalizante y muy agradecida en pleno verano.
La ruta continúa por escenarios cada vez más sorprendentes. Tras pasar por más molinos, como el Batán —utilizado antiguamente para cardar lana—, se llega a una pequeña cascada formada por la balsa del Molí de Panissares, que embellece aún más el entorno. Finalmente, tras una pendiente y un último esfuerzo, se alcanza el Molí de Penya Roja, que marca el final oficial del recorrido.
Recomendaciones para disfrutar la ruta
A pesar de su belleza, hay que tener en cuenta que esta ruta puede resultar exigente, sobre todo en pleno verano. Por ello, se recomienda iniciar el recorrido a primera hora de la mañana, llevar agua suficiente, algo de comida, protección solar y, por supuesto, calzado de montaña adecuado. Además, aunque está bien señalizada, es importante seguir los indicadores y evitar desviaciones complicadas, como la variante de Cassotes, que puede alargar y endurecer la caminata considerablemente.
La Ruta de los Molinos en Lucena del Cid es una experiencia completa que combina ejercicio físico, paisajes espectaculares, patrimonio histórico y baños en pozas de agua helada. Un plan ideal para quienes buscan desconectar del calor de la ciudad, sumergirse en la naturaleza y vivir una aventura refrescante sin alejarse demasiado de Alicante. Aunque se encuentra en la provincia de Castellón, su cercanía y fácil acceso la convierten en una de las mejores rutas de senderismo para el verano en la Comunidad Valenciana.
