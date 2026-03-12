La ruta de senderismo que une 9 refugios de montaña: es una de las más populares de Cataluña, dura unos 6 días y pasa por los lagos glaciares más bonitos
Es una de las rutas circulares más bonitas e impresionantes de todo el Pirineo catalán.
Acercarse a la naturaleza a través de una ruta de senderismo es quizá una de las maneras más puras y bonitas de hacerlo. Es volver a nuestros orígenes, a esos antepasados nómadas que iban de aquí para allá, buscando refugio en cualquier parte y explorando las montañas para descubrir qué podía ofrecerles. La vida ha cambiado mucho desde entonces, pero el respeto hacia la naturaleza se mantiene intacto entre aquellos que se denominan amantes de la misma.
Hay lugares más fáciles de explorar que otros. Los Pirineos tienen de todo. Tienen tramos imposibles donde si llegas es difícil que vuelvas, otros que son prácticamente un paseo y otros intermedios. En esta última categoría se enmarca uno de los recorridos de alta montaña más populares de Cataluña: la travesía Carros de Foc, que va enlazando refugios escondidos en el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici en Lleida.
Consta de un total de seis etapas que se pueden tardar en completar entre 4 y 8 días, dependiendo del nivel del senderista y del tiempo que quiera dedicar. En ese tiempo se descubren las cuatro comarcas que integran el parque: la Alta Ribagorza, el Valle de Arán, el Pallars Sobirá y el Pallars Jussá. Todo ello mientras se pasa junto a lagos de montaña, se atraviesan bosques de abetos, se alcanzan grandes cimas y se ven puestas de sol que ponen la piel de gallina.
La ruta más bonita de Cataluña por etapas
Lo primero que hay que saber antes de comenzar la ruta es que, si se quiere ir de refugio en refugio, solo puede hacerse entre junio y septiembre, que es cuando están abiertos. Hay que ir bien equipado y abrigado, porque las temperaturas de la montaña son muy distintas y pueden llegar a ser un gran problema. La primera etapa se conoce como Luces del sur y dura entre siete y nueve horas, teniendo en cuenta que se parte desde Boí, como proponen en el portal Rutes Pirineus.
Desde allí se pasa por Planell d'Aigüestortes, una llanura que engaña para lo que luego nos vamos a encontrar y que parece estar en lo más profundo de Canadá. Luego aparecen el lago y refugio Llong, uno de los más bonitos del recorrido por sus vistas. Después atraviesa el Collado de Dellui y, finalmente, llega al refugio Colomina. La segunda etapa, A los pies de Els Encantants, atraviesa todo el Collado de Saburó y se llega al refugio de JM Blanc y después al de Mallafré.
La tercera, que lleva por nombre De camino al norte, va hasta el refugio de Amitges en poco menos de dos horas. Desde ahí, penetra en el Collado de Ratera y termina en el refugio Saboredo. Resiguiendo lagos glaciares es como se ha bautizado a la cuarta etapa, que pasa por el Collado de Sendrosa a 2.450 metros de altitud, luego por el refugio de Colomers y, dejando atrás el Puerto de Caldes, con un ascenso que no es demasiado duro, recala en el refugio Restanca.
La quinta etapa, Caminando entre gigantes, une Restanca con el refugio Ventosa y Calvell, pudiendo subir los más experimentados al Tuc de Monges, a 2.699 metros de altitud. El refugio está construido con el Estany Negre a sus pies, conformando uno de los paisajes más espectaculares de Carros de Foc. Y la última etapa que se plantea es Mar de piedras, que atraviesa el Collado del Contraix, el más alto, hasta regresar al Planell d'Aigüestortes.
Síguele la pista
Lo último