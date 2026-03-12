La ruta de senderismo que une 9 refugios de montaña: es una de las más populares de Cataluña, dura unos 6 días y pasa por los lagos glaciares más bonitos

Lo primero que hay que saber antes de comenzar la ruta es que, si se quiere ir de refugio en refugio, solo puede hacerse entre junio y septiembre, que es cuando están abiertos. Hay que ir bien equipado y abrigado, porque las temperaturas de la montaña son muy distintas y pueden llegar a ser un gran problema. La primera etapa se conoce como Luces del sur y dura entre siete y nueve horas, teniendo en cuenta que se parte desde Boí, como proponen en el portal Rutes Pirineus.