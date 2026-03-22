La ruta de senderismo más espectacular del “norte” está en Sevilla: está en una Reserva de la Biosfera, tiene un monasterio del siglo XV, un claustro gótico-mudéjar y es ideal para el turismo astronómico

Uno de los puntos más conocidos de esta zona es la Cartuja de Cazalla, situada a cinco kilómetros de la población en un terreno montañoso. Este monasterio fue construido en el siglo XV sobre los restos de un pabellón de caza del rey Pedro I el Cruel; y, aunque ha pasado por distintos usos a lo largo del tiempo, mantiene elementos arquitectónicos de interés entre los que destaca su claustro, con una mezcla de rasgos góticos y mudéjares que reflejan el momento histórico en el que se construyó. El conjunto se encuentra en un entorno natural que refuerza la sensación de aislamiento respecto al pueblo.