La ruta de senderismo más espectacular del “norte” está en Sevilla: está en una Reserva de la Biosfera, tiene un monasterio del siglo XV, un claustro gótico-mudéjar y es ideal para el turismo astronómico
Un recorrido por la Sierra Norte de Sevilla que pasa por dehesas, antiguos caminos y un monasterio del siglo XV en un entorno con muy poca contaminación lumínica.
Cuando se habla de senderismo en Sevilla, la imagen habitual no tiene mucho que ver con montañas o bosques densos. Sin embargo, en el norte de la provincia el paisaje cambia por completo. Cazalla de la Sierra, a 80 kilómetros de la capital provincial, se encuentra dentro de un entorno donde predominan las dehesas, los caminos forestales y unas montañas que se parecen más más a las de otras zonas del interior peninsular.
Este territorio de 4.700 habitantes forma parte del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, incluido en la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena. La protección del entorno ha permitido conservar grandes extensiones de bosque mediterráneo y limitar el desarrollo urbanístico, lo que supone que haya una baja contaminación lumínica en muchas zonas.
Un monasterio entre caminos
Uno de los puntos más conocidos de esta zona es la Cartuja de Cazalla, situada a cinco kilómetros de la población en un terreno montañoso. Este monasterio fue construido en el siglo XV sobre los restos de un pabellón de caza del rey Pedro I el Cruel; y, aunque ha pasado por distintos usos a lo largo del tiempo, mantiene elementos arquitectónicos de interés entre los que destaca su claustro, con una mezcla de rasgos góticos y mudéjares que reflejan el momento histórico en el que se construyó. El conjunto se encuentra en un entorno natural que refuerza la sensación de aislamiento respecto al pueblo.
Senderos entre dehesas
Cazalla de la Sierra está rodeado de caminos, por lo que en tu viaje podrás organizar rutas de distinta duración y dificultad según el plan que más te apetezca. Los recorridos atraviesan dehesas de encinas y alcornoques, zonas de matorral y tramos más abiertos que te dan una buena panorámica del entorno. No esperes encontrar un paisaje típico de alta montaña, pero el paisaje es igual de espectacular y, sobre todo, variado.
Algunas rutas enlazan directamente con la Cartuja, lo que permite integrar patrimonio y naturaleza en un mismo recorrido. Además, es localidad de paso del camino de la Frontera hacia Santiago de Compostela.
Pero en lo que a naturaleza se refiere, uno de los aspectos menos conocidos de esta zona es la calidad de su cielo nocturno. La baja densidad de población y la ausencia de grandes núcleos urbanos cercanos hacen que la contaminación lumínica sea bastante baja en comparación con otras áreas de la provincia, lo que convierte a la Sierra Norte en un lugar ideal para la observación astronómica. No es un destino especializado en astroturismo en sentido estricto, pero el entorno es muy favorable para ver las estrellas.
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