La ruta de senderismo española que te lleva por los árboles más altos del mundo: es uno de los bosques más grandes de secuoyas de Europa por extensión, fue un regalo de Estados Unidos y tiene vistas al mar

Este bosque de secuoyas plantado para conmemorar el quinto centenario del descubrimiento de América se ha convertido en uno de los conjuntos de este tipo más grandes de Europa.

Se plantó por el quinto centenario de la llegada de Colón a América
Se plantó por el quinto centenario de la llegada de Colón a América / Istock / 5

Caminar entre árboles que superan varias decenas de metros de altura no es algo que uno espere encontrar en Galicia. Sin embargo, en una ladera cercana a la ría de Pontevedra existe un bosque que recuerda a los grandes paisajes forestales de la costa oeste de Estados Unidos. Allí crecen cientos de secuoyas formando un entorno poco habitual dentro del paisaje gallego.

El proyecto de plantación fue una colaboración entre Estados Unidos y España

El proyecto de plantación fue una colaboración entre Estados Unidos y España

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Este lugar es conocido como el Bosque de Colón, también llamado Bosque de Secuoyas de Poio. Se encuentra en el municipio de Poio, muy cerca de Pontevedra, y permite recorrer una pequeña ruta de senderismo entre algunos de los árboles más altos que hayas podido ver.

Adriana Fernández

Un bosque que se plantó para conmemorar el descubrimiento de América

El artífice de este bosque fue el profesor de la Universidad de Arizona John Harmon McElroy, que en la década de los 60 investigó en Galicia acerca de los orígenes gallegos de Colón.

Pero la historia del Bosque de Colón se materializó en 1992. Ese año, con motivo del quinto centenario del viaje de Cristóbal Colón a América en 1492, se plantó en la ladera sur del Monte do Castro un conjunto de secuoyas rojas o californianas (Sequoia sempervirens).

El proyecto formaba parte de los actos conmemorativos de ese aniversario y fue una colaboración entre Estados Unidos y España en la que participaron la Columbus Grove Gift Corporation, y la Organización xuvenil 4-H, que organizaron una expedición de 24 adolescentes americanos, junto a otros tantos jóvenes de Poio escogidos por el municipio y la comunidad de montes.

La iniciativa dio origen a un bosque que con el tiempo ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los espacios forestales más llamativos de la provincia.

Uno de los mayores bosques de secuoyas plantados en Europa

Las secuoyas rojas pueden vivir 2.000 años, por lo que aún les queda mucho por crecer

Las secuoyas rojas pueden vivir 2.000 años, por lo que aún les queda mucho por crecer

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El bosque ocupa alrededor de dos hectáreas y reúne aproximadamente 500 ejemplares de secuoya roja. Por extensión, este conjunto se considera uno de los mayores bosques de secuoyas plantados en Europa, algo poco habitual en el continente, donde esta especie no forma parte de la vegetación autóctona.

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Aunque estas coníferas pueden superar con facilidad los 80 o 90 metros de altura en su hábitat natural de California, los ejemplares de Poio todavía están en fase de crecimiento, aun así, muchas de estas secuoyas ya superan los 30 o 40 metros de altura. Las secuoyas rojas pueden vivir 2.000 años, así que el bosque que vemos hoy podría ser mucho más alto dentro de varias generaciones.

El bosque puede recorrerse mediante un pequeño sendero que atraviesa la plantación. Es un paseo corto y accesible. Además, al encontrarse en una zona elevada del municipio de Poio, en algunos puntos se pueden contemplar vistas hacia la ría de Pontevedra.

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