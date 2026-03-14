La ruta de senderismo española que te lleva por los árboles más altos del mundo: es uno de los bosques más grandes de secuoyas de Europa por extensión, fue un regalo de Estados Unidos y tiene vistas al mar

Caminar entre árboles que superan varias decenas de metros de altura no es algo que uno espere encontrar en Galicia. Sin embargo, en una ladera cercana a la ría de Pontevedra existe un bosque que recuerda a los grandes paisajes forestales de la costa oeste de Estados Unidos. Allí crecen cientos de secuoyas formando un entorno poco habitual dentro del paisaje gallego.