La ruta de senderismo secreta que recorre viñedos y calas escondidas de la Costa Brava: solo la conocen los locales y es perfecta para otoño
Porque hay destinos de verano que se pueden disfrutar mucho más en otoño.
Como si el otoño fuera una prolongación del verano. Temperaturas suaves y entornos naturales más que agradables junto al mar, no para darse un chapuzón sino para contemplarlo en un paseo tranquilo. Así es como se vive esta estación en la Costa Brava, ese paraíso bañado por el Mediterráneo que todavía es capaz de guardar algún secreto.
Esta ruta de senderismo es uno de los mejores ejemplos: un itinerario que solo conocen locales y algún turista muy bien informado. Se trata de un tramo desconocido del Camí de Ronda, ese sendero de unos cien kilómetros que bordea toda la Costa Brava, atravesando encantadores pueblos de pescadores, acantilados, calas de agua cristalina, miradores con vistas panorámicas increíbles…
Sus 43 kilómetros (si se hace la ruta circular son unos 140) ofrecen uno de los paseos más bellos que se pueden realizar en esta región de Cataluña. Y hay un tramo que atraviesa por un precioso paisaje de viñedos frente al Mediterráneo que poca gente conoce y que lo tiene todo para enamorar: está escondido el Parque Natural del Cabo de Creus, en el término municipal de Rosas.
Entre dos calas bonitas de la Costa Brava
La ruta se hace de manera cómoda en una hora y media, con un ascenso medio de unos 300 metros y dificultad moderada. Aunque lo realmente importante es el paisaje por el que atraviesa, partiendo de dos de las calas más bellas y encantadoras de la Costa Brava.
La primera es cala Montjoi, ese rincón privilegiado del parque natural que a muchos les sonará porque durante años estuvo el templo más famoso de la gastronomía internacional, ElBulli de Ferrán Adrià. Se trata de una cala de apenas 250 metros en la que se combina la arena gruesa con los guijarros, a la sombra de un espeso bosque de pinos y monte bajo.
Una ruta de viñedos junto al mar
Desde ahí parte el sendero rumbo a Punta Falconera, un magnífico cabo en el litoral de Rosas que separa Montjoi de las preciosas calas de Canyelles Grosses y Canyelles Petites. La ruta apenas tiene unos tres kilómetros y medio por el Camino de Ronda. Y atraviesa laderas de viñedos a lo largo de la carretera que lleva hasta Montjoi. Esta zona, que cuenta con una larga tradición vinícola, es conocida precisamente por los senderos que bordean esos campos de cultivo y por las actividades enoturísticas que se pueden practicar en las bodegas que hay junto al mar. Un paraíso para recorrer con calma.
