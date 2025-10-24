La ruta de senderismo secreta que recorre viñedos y calas escondidas de la Costa Brava: solo la conocen los locales y es perfecta para otoño

Desde ahí parte el sendero rumbo a Punta Falconera, un magnífico cabo en el litoral de Rosas que separa Montjoi de las preciosas calas de Canyelles Grosses y Canyelles Petites. La ruta apenas tiene unos tres kilómetros y medio por el Camino de Ronda. Y atraviesa laderas de viñedos a lo largo de la carretera que lleva hasta Montjoi. Esta zona, que cuenta con una larga tradición vinícola, es conocida precisamente por los senderos que bordean esos campos de cultivo y por las actividades enoturísticas que se pueden practicar en las bodegas que hay junto al mar. Un paraíso para recorrer con calma.