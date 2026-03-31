La ruta de senderismo española de la que todavía no te ha hablado nadie: lleva hasta una cascada de más de 50 metros de altura capaz de crear una misteriosa nube de vapor a su alrededor

Con la llegada de la primavera hace menos de un mes, los días de lluvia se están despidiendo y el sol está volviendo a salir por fin. Por eso, es el momento de dejar apartados los planes en casa y salir a la calle. Si te gusta el senderismo estás de suerte, porque estos próximos meses son los mejores para realizarlo. No hace ni mucho frío ni mucho calor, por lo que es la época perfecta.