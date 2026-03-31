La ruta de senderismo española de la que todavía no te ha hablado nadie: lleva hasta una cascada de más de 50 metros de altura capaz de crear una misteriosa nube de vapor a su alrededor
A menudo es comparada con las cataratas del Niágara y es perfecta para hacerse en familia.
Con la llegada de la primavera hace menos de un mes, los días de lluvia se están despidiendo y el sol está volviendo a salir por fin. Por eso, es el momento de dejar apartados los planes en casa y salir a la calle. Si te gusta el senderismo estás de suerte, porque estos próximos meses son los mejores para realizarlo. No hace ni mucho frío ni mucho calor, por lo que es la época perfecta.
España cuenta con miles de rutas para hacer. Esto es bueno porque hay opciones de todo tipo, pero también hace que sea complicado elegir cuál realizar y cuál no. Algunas de las más conocidas como la del Cares o la del Caminito del Rey son impresionantes, pero hay otras menos famosas que no tienen nada que envidiarles. En concreto, hay una en Salamanca que no te deberías perder.
Una ruta dentro de una nube
Se trata de la ruta al Pozo de los Humos, situada dentro del Parque Natural de Arribes del Duero. Para hacerla hay 2 opciones, pudiendo empezar desde Masueco o desde Pereña de la Ribera. Hay varias versiones, pero en las que te recomendamos la primera tiene una longitud de 3 kilómetros y una duración de 1 hora contando la ida y la vuelta, mientras que en la segunda son 4 kilómetros y 1 hora y media.
Las dos son bastante sencillas, y tras un pequeño camino te llevarán hasta el Pozo de los Humos, una cascada de más de 50 metros de altura formada por el río Uces. A menudo es comparada con las cataratas del Niágara por la impresionante nube de vapor que se crea y la rodea debido al agua que se pulveriza al caer y chocarse contra la roca.
Dos opciones para hacerla
Si bien es cierto que independientemente de desde donde empieces la ruta vas a poder ver la cascada, sí que hay algunas diferencias que pueden ser importantes a la hora de decidir cuál hacer. Nosotros te recomendamos realizar las dos, ya que no son ni largas ni complicadas, pero si quieres elegir solo una debes tener en cuenta lo siguiente.
Si la empiezas desde Masueco tendrás una visión muy de cerca de la cascada con varias plataformas colgadas en su base. Por otro lado, si decides hacer la versión de Pereña de la Ribera tendrás una vista más alejada del Pozo de los Humos pero al completo, pudiendo ver a la perfección cómo cae el agua. Elijas la que elijas, es un muy buen plan para hacer en familia y conocer una de las joyas naturales más impresionantes de España.
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