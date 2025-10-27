La ruta de senderismo española que te lleva a paisajes que parecen sacados de Marte: perfecta para hacer en familia y con una cueva prehistórica

Desde el aparcamiento de la ermita de la Mare de Déu de la Roca, un sendero bien señalizado serpentea entre los riscos. La ruta circular del Pla de l’Areny tiene apenas 1,7 kilómetros, y se completa en menos de una hora. Eso sí, conviene elegir bien el recorrido, pues el tramo clásico incluye pasos junto a cortados (no peligrosos, pero sí vertiginosos), por lo que las familias con niños pequeños pueden optar por una variante más sencilla que lleva al Pla desde la zona baja del pueblo o por el Camí de la Cova del Patou, sin exposición.