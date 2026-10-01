La ruta de senderismo perfecta para un fin de semana recorre "la Garganta Divina": 22 kilómetros tallados en la roca a 300 metros sobre el río, en el corazón de los Picos de Europa

El plan perfecto para el fin de semana existe, y los amantes de la naturaleza son conscientes de ello. Buscar una buena ruta, ponerse la ropa de deporte y las botas de senderismo y preparar bocadillos para llevar en la mochila es una de las mejores sensaciones en cuanto llega el viernes. Cómo elegir la mejor es algo más complicado, puesto que España está repleta de ellas. Pero el corazón de los Picos de Europa esconde una de esas rutas que siempre querremos repetir.

La ruta del Cares atraviesa dos provincias, Asturias y León, y pasa junto al río homónimo -donde es posible bañarse en los meses más cálidos-. Aunque es más fácil conocerla como "la Garganta Divina", un sobrenombre que le viene por situarse en mitad de un desfiladero de 300 metros de altura. En un total de 22 kilómetros (ida y vuelta) aparece una combinación de historia, geología, esfuerzo humano y paisaje que deja boquiabierto a cualquiera que la completa.

Sara Fernández García

Una ruta con más historia de la que aparenta

Todo el entorno es naturaleza, pero la ruta realmente se creó gracias a la intervención humana. En el año 1916 se empezó a construir un canal de casi 9,5 kilómetros que unía los pueblos de Caín y Camareña para transportar agua más fácilmente a la central hidroeléctrica de Poncebos. Aquello supuso un desafío técnico sin parangón que se prolongó durante seis años: 5.500 metros de túneles, barcazas por el canal, barracones y jornadas enteras con pólvora.

La ruta del Cares atraviesa el corazón de los Picos de Europa / Istock / Jose Antonio Aldeguer

Cuando finalizó la obra en 1921, la economía y la forma de vivir en el entorno cambió de manera radical. Así como la geología también sufrió modificaciones, ya que, por desgracia, se taló el mayor bosque de nogales de Europa. Más tarde y ante la necesidad de mantener el canal en buen estado, se construyó la senda que hoy vemos en 1945. Está excavada al borde del acantilado y cuenta con apenas un metro y medio de ancho, siendo mucho más seguro que el anterior.

Los paisajes de la ruta del Cares son impresionantes en todos sus tramos / Istock / Sebastian Fernandez

A día de hoy existe un servicio de transporte público que facilita el acceso a la ruta del Cares, Bulnes, Tielve, Sotres y Pandébano, saliendo cada día desde Arenas. Si se va en coche, se puede dejar en el aparcamiento de Ovar, que cuenta con unas 140 plazas y está a 1,2 kilómetros de Poncebos. Esto está pensado para "una visita más ordenada, segura y sostenible", aumentando el nivel de respeto, tal y como indican desde el portal de Turismo de Asturias.

La ruta del Cares cerca de la localidad de Caín / Istock / Miguel Perfectti

Doble inicio: en León o en Asturias

La ruta comienza en Caín, el pueblo con la menor altitud del Valle de Valdeón (León), a "solo" 480 metros. Desde aquí, por tanto, los Picos de Europa con sus más de 2.000 metros de altitud se ven muchísimo más impresionantes. Otro punto donde puede iniciarse es junto al aparcamiento del Funicular de Bulnes, en Poncebos (Asturias). Con esta segunda opción, la subida es más progresiva y, durante los dos primeros kilómetros, se ve cómo se acerca poco a poco el Cares.

El inicio de la ruta del Cares en Poncebos, Asturias / Istock / Miguel Perfectti

El río va marcando el trayecto, que no deja de serpentear entre gigantescas paredes de roca caliza que parecen haber sido excavadas por extraterrestres. De hecho, en muchos tramos el camino está directamente en el interior de la roca, y sin existir grandes desniveles. A pesar de ser una auténtica maravilla, no es para todo el mundo, puesto que el sendero siempre está expuesto y hay que tener mucho cuidado con dónde se pisa y el entorno que nos rodea.