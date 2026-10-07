La ruta de senderismo perfecta para un día: 12 kilómetros por una garganta de aguas turquesas y pasarelas colgadas de la roca

Lo que hoy es uno de los itinerarios de senderismo más conocidos de España nació, sin embargo, por una razón muy diferente. A comienzos del siglo XX, el objetivo era llevar agua hasta una central hidroeléctrica. La obra se prolongó durante seis años y exigió abrir más de 5.500 metros de túneles en la montaña, además de transportar materiales y provisiones por un terreno donde las condiciones eran especialmente difíciles. La senda que hoy recorren los senderistas llegaría unas décadas después.

El río Cares en los Picos de Europa / Istock / Magui-rfajardo

Son unos 12 kilómetros en un solo sentido (24 si se hace ida y vuelta) por un camino de poco más de un metro y medio de ancho, colgado a media ladera sobre el cauce del río Cares, cuyas aguas de un turquesa intenso contrastan con la caliza gris del desfiladero. Cada año la recorren decenas de miles de personas: la Ruta del Cares, también conocida como la Garganta Divina, discurre entre Poncebos, en el concejo asturiano de Cabrales, y Caín, en el municipio leonés de Posada de Valdeón, ambos dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa.

Sara Fernández García

Los senderos de la Ruta del Cares / Istock / Al Carrera

La caliza por la que se abre paso el sendero es de origen carbonífero, con más de 300 millones de años de antigüedad, y está llena de cuevas que durante generaciones han servido de refugio al ganado lanar que todavía pasta en la zona. Para crear la ruta, más de 2.000 trabajadores, muchos de ellos lejos de sus hogares, perforaron a mano la roca caliza durante varios años, abriendo túneles y tallando el sendero en la pared vertical del desfiladero con pico, pala y dinamita.

Ruta del Cares / Istock / Karel Stipek

Es una de las rutas más impresionantes de España

La forma más habitual de recorrer la Garganta Divina es empezar en Poncebos (desde el aparcamiento del funicular de Bulnes) y terminar en Caín, o a la inversa, completando los 12 kilómetros en unas tres horas y media si se hace en un solo sentido, o unas siete horas si se opta por la ida y vuelta completa, con un desnivel moderado. Al comienzo, después de cruzar un pequeño puente, el camino gana altura durante los primeros kilómetros entre grandes paredes de roca, por lo que, muchos excursionistas prefieren empezar en Caín para suavizar la subida.

Túneles de la Ruta del Cares / Istock / Miguel Perfectti

¡Mantén los ojos bien abiertos! La ruta reúne varios elementos de interés histórico y etnográfico: la necrópolis de Barrejo, el Chorco de los Lobos (una antigua trampa para la caza de lobos) y la ermita de Corona son algunas de las paradas que dan valor al trazado entre Poncebos y Caín.

El recorrido atraviesa túneles abiertos hacia el precipicio y cruza puentes como el de Bolín y el de los Rebecos antes de alcanzar Caín. Y si no puedes más, no te preocupes... Para quienes no quieran regresar a pie pueden organizar un transporte especializado y hacer la ruta en un solo sentido. Eso sí, conviene llevar calzado de montaña, agua suficiente y, sobre todo, cabeza fría para las zonas donde el camino se estrecha junto al desnivel sobre el río; no es una ruta técnicamente difícil, pero sí exige respeto.

Ruta del Cares / Istock / Miguel Perfectti

Recomendaciones que debes seguir si decides hacer la Ruta del Cares