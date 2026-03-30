La ruta de senderismo más espectacular de España está literalmente clavada en la roca: pasarelas suspendidas y ancladas a una pared vertical que desafían la gravedad sobre un desfiladero de vértigo
En el límite entre Aragón y Cataluña, ofrece una de las rutas más impresionantes del territorio.
A caballo entre las provincias de Huesca y Lleida, en uno de los laterales del río Noguera Ribagorzana (que en gran parte de su trazado sirve como frontera entre Aragón y Cataluña), se encuentra uno de los itinerarios más impresionantes de toda la península ibérica; un sendero suspendido sobre el vacío, cuyo curso sube por la pared de un vertiginoso desfiladero, desde el cual se obtienen unas panorámicas de infarto.
Rodeada de paisajes de película, esta ruta de senderismo es idónea para hacer en primavera u otoño, cuando las temperaturas son suaves y apetece más estar al aire libre. De dificultad media-alta, está recomendada especialmente para aquellos senderistas más experimentados, siempre que no sufran vértigo, pues las pasarelas quedan suspendidas a más de 30 metros de altura.
Por la pared de un acantilado
Famosa por su tramo de escaleras de madera ancladas en las paredes de roca que bordean el desfiladero por el que transcurre el río Noguera Ribagorzana, la ruta de las Pasarelas de Montfalcó ofrece una de las experiencias más inolvidables que podrás vivir. El congosto de Mont Rebei, por el que discurre parte de este camino tan especial, es apto solo para los más experimentados, pues añadido al vértigo que pueden provocar las pasarelas, el recorrido abarca más de 16 kilómetros.
La ruta tiene su punto de inicio en el Albergue de Montfalcó o Casa Batlle, al que se llega a través de una pista de grava de unos 15 kilómetros que parte desde la diminuta localidad oscense de Viacamp. Antes de empezar a recorrer el sendero que lleva hasta las pasarelas, una muy buena alternativa es acercarse a la pequeña ermita de Santa Quiteria, suspendida sobre el congosto y con unas panorámicas apabullantes.
Las fases del recorrido
Como ya he mencionado, el punto de partida de la ruta se encuentra junto al Albergue de Montfalcó. El primer tramo del recorrido es bastante sencillo; un simple camino relativamente llano que, a lo largo de sus casi 3 kilómetros de largo, atraviesa un pequeño bosque. Es al final de este camino que aparece el primer tramo de escaleras, las cuales ascienden en un vertiginoso zigzag para salvar un desnivel de 30 metros. Una vez arriba, el camino conduce hasta el segundo tramo de escaleras, de una longitud de casi 100 metros y que salva un desnivel de 50 metros.
Es en este segundo tramo desde donde se obtienen algunas de las panorámicas más espectaculares de toda la ruta, pues ya se vislumbra a la perfección el congosto de Siegué y el puente colgante que une las provincias de Huesca y Lleida. Una vez cruzado el puente, suspendido a más de 30 metros sobre el río, el recorrido se adentra al congosto de Mont Rebei, ya en Cataluña. Aquí, el camino sigue avanzando hasta llegar al aparcamiento de la Masieta, donde termina la ruta. Una vez allí, tienes dos opciones: reservar un taxi para que te lleve de vuelta al punto de inicio de la ruta, o simplemente dar media vuelta y volver por donde has venido.
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