La ruta de senderismo más espectacular de España está literalmente clavada en la roca: pasarelas suspendidas y ancladas a una pared vertical que desafían la gravedad sobre un desfiladero de vértigo

Es en este segundo tramo desde donde se obtienen algunas de las panorámicas más espectaculares de toda la ruta, pues ya se vislumbra a la perfección el congosto de Siegué y el puente colgante que une las provincias de Huesca y Lleida. Una vez cruzado el puente, suspendido a más de 30 metros sobre el río, el recorrido se adentra al congosto de Mont Rebei, ya en Cataluña. Aquí, el camino sigue avanzando hasta llegar al aparcamiento de la Masieta, donde termina la ruta. Una vez allí, tienes dos opciones: reservar un taxi para que te lleve de vuelta al punto de inicio de la ruta, o simplemente dar media vuelta y volver por donde has venido.