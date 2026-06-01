La espectacular ruta de senderismo que atraviesa uno de los mejores parques naturales de España: te lleva hasta una ermita templaria pasando por pozas y lagunas

Ahora que están empezando a subir las temperaturas, una de las mejores maneras para escapar del calor sofocante es refugiarse en alguno de nuestros maravillosos parques naturales, donde pasar un día rodeado de amigos o familia mientras disfrutamos del aire que corre bajo la agradable sombrecita de los árboles. Uno de los mejores parques naturales del territorio peninsular es el Parque Natural del Cañón del Río Lobos, uno de los escenarios más espectaculares de Castilla y León.

El cañón del río Lobos es uno de los mejores parques naturales de España / Istock / surogati

A caballo de las provincias de Soria y Burgos, este fantástico espacio natural protegido fue creado en 1985, y desde entonces no ha dejado de fascinar a todos aquellos que se han acercado a él. Tal y como su propio nombre indica, el parque comprende un impresionante cañón, producto de la erosión a lo largo de millones de años.

Adriana Fernández

Un desfiladero muy amplio

La extensión de este entorno natural supera las 10 mil hectáreas, hecho que propicia que el término del parque esté atravesado por una gran cantidad de senderos y pistas, todas ellas recorriendo impresionantes paisajes perfectos para desconectar. Como se despliega a ambas orillas del río Lobos, el parque cuenta también con una atmósfera fresquita y agradable, ideal para las épocas de más calor.

El parque está bordeado por imponentes paredes calizas / Istock / Jose Manuel Pedraza

Cubierto de bosques de sabinas y pino laricio, el parque está pensado para ser disfrutado con calma. Bordeado a lo largo de toda su extensión por enormes paredes calizas que se alzan como si fueran murallas, el parque alberga también una fauna de lo más rica. No es extraño ver sobrevolar la zona a parejas de buitres leonados y otras aves rapaces; en las vecindades del río y las diversas charcas y pozas que hay por el parque es habitual ver ejemplares de garza y martín pescador.

El parque alberga un patrimonio histórico muy importante, empezando por el castillo medieval de Ucero, uno de los pueblos que sirven de puerta de entrada al parque; la Cueva Mayor, en cuyas paredes se pueden observar pinturas rupestres; o el Puente de los Siete Ojos, una obra arquitectónica del siglo XVIII.

La ermita de San Bartolomé vista desde el interior de la Cueva Mayor / Istock / estivillml

Pasado templario

Aún así, el monumento histórico más destacado de todo el parque es la Ermita de San Bartolomé, un templo de arquitectura románica con detalles góticos de influencia cisterciense y cuya construcción se data de principios del siglo XIII. Situada justo enfrente de la Cueva Mayor, los orígenes de la ermita siguen siendo un verdadero misterio, aunque hay muchos estudios y teorías que apuntan a la Orden del Temple.

La misteriosa ermita de San Bartolomé / Istock / epalaciosan

Uno de los mejores senderos que conducen hasta la ermita parte del pueblo de Ucero. Allí, antes de emprender el camino, puedes acercarte al antiguo canal romano, que abastecía a la población de agua. El primer paso de esta ruta es el castillo de Ucero, que vigila imponente el cañón del río Lobos. A partir de aquí, la ruta avanza por un sendero de unos 6 kilómetros hasta la ermita, a lo largo de los cuales obtendrás unas panorámicas magníficas del entorno y, si tienes un poco de suerte, podrás avistar algún ejemplar de buitre leonado.

Si lo prefieres, tras pasar el castillo puedes acercarte hasta el nacimiento del río Ucero, muy cerca del espectacular mirador de la Galiana (al lado del cual se hallan dos magníficas cuevas). Desde aquí, el camino hacia la ermita avanza en paralelo al río Lobos a lo largo de una pista de unos 4 kilómetros de largo. Ya sea a través de esta ruta o la anterior, lo que está 100% asegurado es la fantástica aventura que ofrece este parque natural.