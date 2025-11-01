La ruta de senderismo por el pantano más antiguo de España: está en Alicante y es preciosa
Aprovecha que es fin de semana y las temperaturas son agradables para descubrir este bonito sendero de la provincia.
El pantano de Tibi es uno de los secretos mejor guardados de la provincia de Alicante, no solo por su historia, sino por los paisajes que lo rodean y las rutas de senderismo que permiten explorar esta zona tan curiosa. Construido en el siglo XVI, el embalse de Tibi es uno de los más antiguos de Europa que aún se mantiene en funcionamiento.
Este lugar, además de ser un testimonio de la ingeniería histórica, está rodeado de montañas y naturaleza, lo que lo convierte en el destino perfecto para una ruta de senderismo que combina cultura, historia y aventura.
Ruta por el pantano de Tibi
El recorrido comienza en el pueblo de Tibi, a solo unos 30 minutos en coche de Alicante. Desde el centro del pueblo hay una señalización que te llevará hacia el camino del embalse. El sendero es fácil de seguir y está bien marcado, lo que lo hace accesible incluso para quienes no tienen experiencia en el senderismo. Durante la primera parte del trayecto caminarás por caminos de tierra rodeados de vegetación mediterránea, como pinos y encinas, y podrás disfrutar de las vistas de las montañas circundantes.
A medida que avanzas por la ruta comenzarás a acercarte al embalse de Tibi. Aquí, el paisaje se abre y podrás disfrutar de unas impresionantes vistas del pantano y las montañas de fondo. Este es un excelente punto para hacer una pausa, disfrutar de un picnic y tomar algunas fotos del paisaje. La ruta continúa bordeando el embalse, donde el camino se vuelve un poco más estrecho y rocoso, pero sin presentar demasiadas dificultades.
Duración y distancia de la ruta
La ruta completa alrededor del pantano de Tibi tiene una duración aproximada de 3 a 4 horas, dependiendo del ritmo de cada persona y del tiempo que se dedique a disfrutar de las vistas o hacer paradas. La distancia total es de unos 10 kilómetros, lo que la convierte en una ruta moderada en cuanto a longitud. Es ideal para una excursión de medio día.
Dificultad de la ruta
La dificultad de esta ruta es baja a moderada, lo que la hace adecuada para la mayoría de los senderistas. No presenta grandes desniveles ni tramos demasiado técnicos, por lo que es accesible tanto para principiantes como para senderistas con experiencia. Los caminos de tierra y las sendas bien marcadas facilitan el recorrido, aunque es recomendable llevar calzado adecuado para evitar resbalones en las zonas más rocosas.
Inicio y finalización de la ruta
La ruta comienza en el propio pueblo de Tibi, lo que facilita el acceso tanto en coche como en transporte público desde Alicante o pueblos cercanos. Se puede aparcar en las inmediaciones del pueblo y desde allí comenzar el trayecto hacia el embalse. El recorrido es circular, lo que hace que la logística de la ruta sea sencilla, ya que no es necesario organizar transporte adicional para el regreso.
Historia del pantano de Tibi
Uno de los aspectos más destacados de esta ruta es la posibilidad de explorar un entorno cargado de historia. El pantano de Tibi se construyó en 1594 y es considerado una de las obras de ingeniería más importantes de su época. Durante la caminata, es posible observar los restos del antiguo sistema de presas y acueductos que se utilizaban para gestionar el agua del embalse, lo que añade un interesante componente cultural a la experiencia.
Además, a lo largo del camino, puedes encontrar pequeños carteles informativos que explican la historia y la importancia del pantano en la región, así como detalles sobre la flora y fauna locales.
Consejos para disfrutar al máximo de la ruta
Para disfrutar plenamente de la ruta de senderismo por el pantano de Tibi es recomendable llevar un equipo básico de senderismo, que incluya calzado cómodo, agua suficiente y protección solar. Aunque la ruta no es exigente, es importante estar preparado para caminar por terrenos variados. Si haces la ruta en verano, es recomendable comenzar temprano para evitar las horas más calurosas del día.
Además, no olvides llevar una cámara, ya que las vistas panorámicas del embalse y las montañas son espectaculares, y tendrás muchas oportunidades para capturar momentos únicos.
Síguele la pista
Lo último