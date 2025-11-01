La ruta de senderismo por el pantano más antiguo de España: está en Alicante y es preciosa

El recorrido comienza en el pueblo de Tibi, a solo unos 30 minutos en coche de Alicante. Desde el centro del pueblo hay una señalización que te llevará hacia el camino del embalse. El sendero es fácil de seguir y está bien marcado, lo que lo hace accesible incluso para quienes no tienen experiencia en el senderismo. Durante la primera parte del trayecto caminarás por caminos de tierra rodeados de vegetación mediterránea, como pinos y encinas, y podrás disfrutar de las vistas de las montañas circundantes.