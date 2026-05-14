La ruta de senderismo con los paisajes más brutales de España atraviesa unos acantilados de roca con 60 millones de años: parecen derretirse hacia el mar desde más de 150 metros de altura

Lo de los paisajes en España y las mejores rutas de senderismoes algo que no deja de asombrarnos. Y en el norte de la península se esconden algunos de los más brutales y complejos de todo el país. Y aunque más de uno estará pensando en ello, no, no se trata de elevadas montañas (que las hay), ni de volcanes inactivos (que también).

Es uno de los paisajes más brutales de todo el país. / Istock / David Gonzalez Rebollo - galtza666@gmail.com

En esta ocasión nos referimos a un paisaje que parece salido de otro planeta. Una formación geológica tan asombrosa que no deja de atraer miradas de curiosos, expertos e historiadores, atraídos por sus más de 60 millones de años de antigüedad.

Adriana Fernández

Es un gran santuario geológico del planeta

El Flysch de Zumaia es el gran secreto que guardan en el País Vasco, un tesoro único de la naturaleza convertido en un gran santuario geológico del planeta en cuyas grietas se pueden ‘leer’ testimonios de la gran extinción de los dinosaurios sobre la faz de la tierra. Casi nada.

Se trata de unos acantilados icónicos, con forma de milhojas rocosas que dibujan el paisaje vasco a orillas del mar Cantábrico y que componen el eje principal del Geoparque de la Costa Vasca, un espacio natural protegido por su alto valor geológico.

Estos acantilados icónicos son un tesoro único de la naturaleza. / Istock / kavram

Dependiendo del tramo, apenas levanta unos centímetros sobre el nivel del mar, mientras que en la parte más alta puede alcanzar entre los 150 y los 200 metros de elevación. Pero es su estética de pliegues, formada por miles de capas que se superponen entre sí lo que más atrae.

Sobre la arena, aparecen sus estrías rocosas, como si fuera la espina dorsal de algún animal mitológico. No es de extrañar que este lugar tan misterioso haya sido escenario de rodaje de películas y series ya míticas, como Juego de Tronos.

Unas estrías rocosas que han sido escenario de películas y series ya míticas. / Istock / kavram

Dónde está la ruta más espectacular de España

Este espectáculo de la naturaleza está en la franja costera que hay entre Deba y Zumaia. El tramo total del flysch tiene unos ocho kilómetros, pero el tramo más llamativo es el que arranca desde Getxo.

Desde ahí parte una ruta de unos seis kilómetros de longitud donde los acantilados parecen descender literalmente sobre el mar. Ese efecto es el que da nombre a este tipo de formaciones, flysch, una palabra de origen alemán que significa ‘deslizar’, porque es lo que precisamente parece que hacen los pliegues de roca en este lugar.

La ruta lleva hasta la ermita de San Telmo, una joya oculta entre los acantilados. / Istock

La culpa la tiene la erosión de las olas. Son las que han dado forma al flysch durante más de 60 millones de años, dejando al descubierto uno de los secretos geológicos mejor guardados del norte de la península.

El paseo desde aquí es de película: acantilados que caen al mar, pequeñas calas escondidas entre los pliegues de las rocas, ensenadas marinas que parecen robarle espacio a la orilla y hasta tesoros arquitectónicos como la ermita de San Telmo.

Llegar hasta ella tiene premio: tiene las mejores vistas panorámicas del flysch y está junto a la playa de Itzurun, de arena dorada y fuerte oleaje (paraíso de surfistas). El esfuerzo merece la pena.