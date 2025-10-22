La ruta de senderismo más original de Alicante: es como andar en la nieve

Caminar sobre la nieve es casi un sueño en pleno verano. Sin embargo, tener esa sensación sí es posible. Y es que a veces, los tesoros naturales más asombrosos se encuentran más cerca de lo que pensamos. Los amantes del senderismo lo saben perfectamente. Pero lo que quizá muchos no sepan es que en la provincia de Alicante existe una ruta que te permite caminar por un paisaje más propio de otras latitudes. Se trata de la Rambla Salada de Albatera y La Murada, un sendero donde, por momentos, tendrás la sensación de caminar pisando nieve. En realidad se trata de sal y el paisaje y el recorrido merecen mucho la pena.