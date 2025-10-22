La ruta de senderismo más original de Alicante: es como andar en la nieve
Este sendero te transporta a un paisaje más propio de otras latitudes.
Caminar sobre la nieve es casi un sueño en pleno verano. Sin embargo, tener esa sensación sí es posible. Y es que a veces, los tesoros naturales más asombrosos se encuentran más cerca de lo que pensamos. Los amantes del senderismo lo saben perfectamente. Pero lo que quizá muchos no sepan es que en la provincia de Alicante existe una ruta que te permite caminar por un paisaje más propio de otras latitudes. Se trata de la Rambla Salada de Albatera y La Murada, un sendero donde, por momentos, tendrás la sensación de caminar pisando nieve. En realidad se trata de sal y el paisaje y el recorrido merecen mucho la pena.
Si te gusta el deporte y la naturaleza, seguro que esta ruta de senderismo por la Vega Baja del Segura te interesa.
Rambla salada de Albatera: ubicación y acceso
Estratégicamente ubicada entre los municipios de Albatera y Orihuela, y cercana a la Región de Murcia, la Rambla Salada se extiende majestuosamente a través de La Murada. Aunque el acceso no es inmediato, siguiendo la carretera N-340 desde Crevillent hacia Albatera y prestando atención a las señalizaciones, se puede llegar a este paraje natural. Antes, el Camino de la Sal era la ruta tradicional, pero hoy en día las nuevas señales facilitan la llegada sin rodeos.
Un cartel informativo marca el comienzo de la ruta. El camino inicial es de hormigón, pero pronto se transforma en una senda de tierra que guía a los senderistas hacia el corazón de la Rambla salada.
Características de la ruta:
- Longitud: Aproximadamente 9,5 kilómetros.
- Duración: Alrededor de 4 horas.
- Dificultad: Varía entre baja y moderada. Algunas secciones, como el área del Corral de las Vacas, pueden ser menos claras y requieren mayor atención.
- Tipo: Semicircular, ideal para una exploración profunda y un regreso contemplativo.
Paisaje y puntos de interés de la ruta
La ruta se adentra por un antiguo canal, llevando a los excursionistas a través de una serie de bifurcaciones. Uno puede elegir seguir el canal o descender hacia las charcas de la rambla, donde eventualmente ambas sendas convergen. La ida suele hacerse por el canal, y la vuelta, cerca de las charcas, ofreciendo dos perspectivas distintas del paisaje.
Un punto destacado es el Barrón Negro. Superar esta barrera revela pozos antiguos y la entrada a un pequeño cañón formado por la rambla. La ruta sigue hasta alcanzar grandes rocas de color verde, un hito natural impresionante.
Aunque la rambla se extiende hasta una vía ferrata que conduce a Los Lagos, muchos eligen dar la vuelta en las grandes ofitas verdes, completando así un recorrido circular que termina donde comenzó.
Un paisaje diferente en plena Vega Baja
La Rambla Salada destaca por su ambiente árido y desértico y por las acumulaciones de sal, que en momentos dan la sensación de ser nieve.
La Rambla Salada de Albatera y La Murada es una ruta que desafía las expectativas, mostrando que la belleza natural no se limita a los bosques frondosos. Su paisaje único y las sorpresas que ofrece a lo largo de su recorrido hacen de esta una experiencia de senderismo inolvidable. Ya sea por su rica historia geológica, la variedad de su flora y fauna, o simplemente por la tranquilidad que ofrece, esta ruta es una visita obligada para cualquier amante de la naturaleza y el senderismo.
