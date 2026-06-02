La ruta de senderismo menos masificada de España es conocida como "el caminito del rey gallego": tiene acantilados de hasta 600 metros y no es apta para personas con vértigo

A escasos minutos de la pequeña parroquia de Santo André de Teixido, una hora y media al noreste de A Coruña, se halla la única vía ferrata que hay en todo el territorio gallego. Elevándose con el Atlántico y la Sierra da Capelada como telón de fondo, la Senda do Santo es perfecta para los amantes de la aventura y la naturaleza, ofreciendo la oportunidad de escalar paredes de roca rodeadas de un frondoso bosque donde el aire huele a musgo.

El Santuario de Santo André de Teixido / Istock / Lux Blue

Por si no sabes exactamente de qué estoy hablando, una vía ferrata (traducción al italiano de “camino de hierro”) es un conjunto de instalaciones artificiales -ya sean grapas, presas, pasamanos, puentes colgantes o tirolinas- colocadas en una pared rocosa o en un itinerario horizontal para facilitar el acceso para senderistas y hacer la ruta con cierta seguridad. Algunas de las vías ferratas más famosas se encuentran en las Dolomitas, aunque aquí en España también existen varias. Una de ellas es, como ya he mencionado, la Senda do Santo, cuyo trayecto, además de ser una experiencia única, ofrece unas panorámicas increíbles.

Adriana Fernández

Sin miedo a las alturas

Especialmente recomendada a aquellos que busquen vivir una experiencia única, adictos a la aventura y a la adrenalina, pero sin demasiada experiencia en la escalada, la vía ferrata Senda do Santo es la mejor opción que existe. De nivel K2, perfecto para principiantes (aunque tiene la posibilidad de hacer un tramo de nivel K4 para los más expertos), ofrece varios obstáculos por superar: tres puentes de cable, un puente colgante de peldaños, y varias travesías de grapas.

Como podrás suponer, esta ruta no está recomendada para aquellas personas que sufran de vértigo, ya que en algunos tramos recorre el borde de acantilados de alturas importantes, además de que atraviesa varios desplomes y trozos que dan al vacío. Acompañado por guías profesionales que conocen de sobra el terreno, el recorrido se realiza siempre con el equipo necesario de casco y arnés.

La Sierra da Capelada sirve como escenario a esta ruta tan espectacular / Istock / JanoCalvo

Subiendo las paredes

El tiempo total para completar el recorrido es de entre 2 y 3 horas, dependiendo del ritmo que necesite cada uno. La ruta comienza con un impresionante ascenso vertical de casi veinte metros de altura, la cima del cual brinda unas maravillosas panorámicas del entorno, rodeado de la Sierra da Capelada y con el océano al fondo. Tras un par de puentes colgantes, el recorrido llega a otra pared de unos 6 metros, desde la que se obtienen unas vistas únicas del pueblo y su santuario.

Envuelto siempre por un bosque húmedo y el sonido de las olas chocando con los acantilados de la costa, la guinda del pastel del recorrido la pone la tirolina de 45 metros de largo que se extiende hacia el final de la ruta. Para acceder a ella, hace falta recorrer un tramo de nivel K3, factible con la ayuda del guía. Al otro lado de la tirolina se alza una pequeña pared de piedra catalogada como K4, la cual se puede escalar si se tiene el nivel necesario.