La ruta de senderismo que nadie conoce en España te lleva a la Laguna Negra: un paisaje que inspiró a Antonio Machado y una leyenda que dice que no tiene fondo
De origen glaciar, lagunas espectaculares y sencillo acceso, la Laguna Negra ofrece una vista única a 1.753 metros de altura
A los pies del Macizo de Urbión, enterrada entre pinares, hayedos y albares a 1.753 metros de altura, se extiende la Laguna Negra, protagonista del espacio natural que regentan los municipios de Vinuesa, Covaleda y Duruelo de la Sierra, en el noroeste de la provincia de Soria, y musa de leyendas machadianas, además de uno de los grandes secretos de las postales que esconde la provincia.
Rodeada de bosques de alta montaña, fruto de la singularidad glaciar que precedió a esta laguna, los alrededores de su entorno, en algunos casos de más de 2.000 metros de altura, son hogar de fauna silvestre, como el águila culebrera o la perdiz pardilla, un espacio natural único, y una ruta inolvidable para visitantes y senderistas nobel, así como aquellos esxpertos, en un trayecto por la “estrella negra”, pero también la Laguna Helada, la Laguna Larga o el mítico Pico de Urbión.
Sendas, pasarelas y cascadas: la ruta de acceso a una laguna de leyenda
Desde su inicio, en el aparcamiento Paso de la Serrá, en la soriana villa de Vinuesa, el espacio ofrece la posibilidad de recorrer los dos kilómetros que lo separan del punto de inicio de rutas mediante coche, transporte público, y la oportunidad de un primer ascenso a pie siguiendo el Arroyo de la Laguna Negra, a través del paisaje silvestre que conforma la “Senda del Bosque” hasta el aparcamiento superior.
Desde aquí, la ruta a la llamada “laguna sin fondo”, a escasos 300 metros, inicia en un trayecto circular a través de pasarelas hasta un primer mirador, desde donde regresar, o continuar por la “Senda del Portillo de la Laguna Negra” por puentes, caminos sinuosos y una cascada escondida, hasta la postal completa de este enclave, sobre la parte superior de la laguna.
Esta ruta de unos 2.4 kilómetros puede ser sin embargo solo un aperitivo para aquellos montañeros experimentados que busquen conocer los secretos de este paraje.
Un recorrido por la Laguna Larga, el imponente Pico de Urbión, y su descenso por la Laguna Helada
Para aquellos expedicionarios a los que el trayecto les sepa a poco, el viaje continúa por el Collado de Majada Rubia hasta los pies de la Laguna Larga, una lengua de agua que, en función de la época en que se visite, puede presentarse helada, y continúa su ascenso, más técnico, por el Portillo Arenoso, hasta coronar el Pico de Urbión, un imponente promontorio rocoso de 2.228 m de altura. Este, lejos de finalizar, despide las vistas de la Laguna de Urbión, visible en sus alrededores, para continuar por los Llanos de la Sierra de Mojón Alto, el posterior ascenso al Mojón Alto y su continuación a la Laguna Helada, previo descenso al punto de inicio en un sendero rodeado de espectaculares montañas nevadas hasta completar los casi 13 kilómetros que encierra este recorrido.
Un parricidio y un pueblo abandonado, las historias que rodean a la histórica Laguna Negra
Además de por sus espectaculares vistas, la Laguna Negra soriana es conocida por ser fuente de leyendas como el parricidio de Alvargonzález, la historia de Antonio Machado que hizo del paisaje musa para la ficción del escritor sevillano, quien la sentenció “sin fondo” en su tragedia y dando vida a su leyenda.
Asimismo, y junto a esta, en la misma villa de Vinuesa, se irguió el pueblo de La Muedra, expropiado y abandonado desde 1936 para dar paso al Pantano de la Cuerda del Pozo, que aún recuerda a su predecesor en los restos de su cementerio y la torre de su iglesia que, lejos de ser olvidada, despunta sobre el embalse en una imagen que continúa su recuerdo.
