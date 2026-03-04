La ruta de senderismo que nadie conoce en España te lleva a la Laguna Negra: un paisaje que inspiró a Antonio Machado y una leyenda que dice que no tiene fondo

Para aquellos expedicionarios a los que el trayecto les sepa a poco, el viaje continúa por el Collado de Majada Rubia hasta los pies de la Laguna Larga, una lengua de agua que, en función de la época en que se visite, puede presentarse helada, y continúa su ascenso, más técnico, por el Portillo Arenoso, hasta coronar el Pico de Urbión, un imponente promontorio rocoso de 2.228 m de altura. Este, lejos de finalizar, despide las vistas de la Laguna de Urbión, visible en sus alrededores, para continuar por los Llanos de la Sierra de Mojón Alto, el posterior ascenso al Mojón Alto y su continuación a la Laguna Helada, previo descenso al punto de inicio en un sendero rodeado de espectaculares montañas nevadas hasta completar los casi 13 kilómetros que encierra este recorrido.