La ruta de senderismo menos conocida de España está excavada en roca y sobrevuela un desfiladero natural: tiene paredes verticales de más de 300 metros de altura y un puente colgante de vértigo
Porque el Caminito del Rey no es la única ruta de senderismo que quita el hipo.
No hay duda de que el Caminito del Rey es espectacular. Un entramado de pasarelas de madera y puentes de hierro que sobrevuelan un desfiladero de vértigo en el corazón de la provincia de Málaga. Pero no es la única ruta de senderismo en altura que quita el hipo.
Y la que traemos hoy, en estas líneas es solo un ejemplo más de que todavía quedan lugares secretos, escondidos en parajes naturales, que merece la pena descubrir en una escapada. Con el aliciente, además, de hacerlo en un destino poco saturado (todavía) y auténtico (mucho).
Entre Aragón y Cataluña
Ponemos rumbo hasta un lugar remoto entre las provincias de Aragón y Cataluña, justo ahí donde serpentea el cauce del río Noguera Ribagorzana (el mismo que hace límite entre el Pirineo aragonés y el catalán). Estamos en el entorno de la sierra del Montsec, un macizo montañoso situado entre Lleida y el Alto Pirineo que guarda un fascinante secreto, sobre todo para quienes disfrutan de la naturaleza y las emociones fuertes.
Es el desfiladero de Mont Rebei, también llamado congosto de Mont Rebei. Es decir, un paso estrecho entre montañas, un desfiladero de paredes verticales de esas que con solo mirarlas, quitan el hipo. Y es que esta es una enorme grieta de más de 300 metros de caída vertical.
Como sucede con el entorno natural del Caminito del Rey, este lugar también está repleto de pasarelas de madera que sobrevuelan la sierra desafiando al vértigo y retando a quienes quieran disfrutar de vistas increíbles desde un vertiginoso voladizo colocado en el corazón del desfiladero.
Son las pasarelas de Montfalcó, un entramado de madera que está literalmente adosado en la roca; es algo así como la experiencia senderista más extrema que se puede vivir en esta ruta que también pasa por un puente colgante, en el congosto de Seguer (suspendido a más de 35 metros de altura), haciendo de ella una ruta realmente espectacular.
Una ruta espectacular, pero exigente
Lo que sí o sí hay que saber es que la ruta hasta el congosto es exigente: sale desde Montfalcó, y tiene unos 16 kilómetros de ida y vuelta, aunque la clave está en los 900 metros de desnivel positivo que acumula el trazado.
Importante: saber que se trata de una ruta fácil para cualquier persona que esté acostumbrada a hacer caminatas de sedentarismo, pero es muy importante saber también que hay tramos que no son aptos para personas que padezcan vértigo. La sensación de caída puede ser demasiado intensa si no se está preparado para una emoción tan fuerte en medio de la naturaleza.
Otras experiencias desde el suelo
En caso de no atreverse con las panorámicas en altura, hay otras opciones de contemplar el congosto de Mont Rebei desde suelo firme, o mejor dicho, desde el agua, concretamente la que inunda el embalse de Canelles.
Pero de manera activa, eso sin duda: kayak, barranquismo, piragüismo, catamarán, canoa e incluso windsurf son muchas de las actividades que se pueden hacer en sus aguas. Las vistas de las paredes verticales desde abajo, son igualmente asombrosas.
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