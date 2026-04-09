La ruta de senderismo menos conocida de España está excavada en roca y sobrevuela un desfiladero natural: tiene paredes verticales de más de 300 metros de altura y un puente colgante de vértigo

Ponemos rumbo hasta un lugar remoto entre las provincias de Aragón y Cataluña, justo ahí donde serpentea el cauce del río Noguera Ribagorzana (el mismo que hace límite entre el Pirineo aragonés y el catalán). Estamos en el entorno de la sierra del Montsec, un macizo montañoso situado entre Lleida y el Alto Pirineo que guarda un fascinante secreto, sobre todo para quienes disfrutan de la naturaleza y las emociones fuertes.