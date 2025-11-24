Una ruta de senderismo en Málaga con pasarelas, molinos y un puente romano: pasa por dos de los pueblos más bonitos para visitar en otoño

Se trata de la Ruta de los Molinos del río Turvilla, un sendero que une las localidades de Canillas de Albaida y Árchez, en el corazón de la Axarquía malagueña, y que discurre entre huertos, ruinas de molinos junto al río y un puente romano aún en pie. Todo ello, acompañado de unas vistas privilegiadas del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Además, la belleza y el rico patrimonio natural que alberga este entorno hace que esta ruta coincida con un tramo de la Etapa 7 de la Gran Senda de Málaga.