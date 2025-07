La ruta de senderismo que te lleva por la Muralla China de España: casi nadie la conoce, pero es única en el mundo

¿Alguna vez has soñado con poner un pie sobre la imponente Muralla China? Somos muchos los que desde Mulán nos enamoramos de un país tan único a la par que, desgraciadamente, lejano. Pero no te angusties, China no se va a mover de ahí y hasta entonces, siempre puedes matar el gusanillo con una construcción totalmente natural que se encuentra en Huesca, la cual ejemplifica cómo la naturaleza siempre va un paso por delante, pues es capaz de crear una muralla sin necesitar de ingenieros o un gran equipo técnico. Sí, en efecto, Huesca tiene su propia Muralla China.