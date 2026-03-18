La ruta de senderismo que te lleva hasta las 'Cataratas del Niágara españolas': tiene un salto de agua de 270 metros, está en un monumento natural y la puede hacer todo el mundo
Un salto de agua imposible a 600 metros de altura que te quitará el aliento, y el vértigo
A casi 600 metros de altura, el río salta al vacío del valle, y conforma la caída de agua más grande de la península.
Dos rutas, desde arriba o desde abajo
Si buscas la panorámica perfecta, una ruta cómoda y un tramo de fácil acceso, prepárate para flanquear los desfiladeros que asoman al valle: el camino al mirador no suma más de 7 kilómetros y está compuesto por tres pequeños tramos desde los que podrás disfrutar en las alturas.
Inicia desde el último aparcamiento del propio Monte Santiago. En su paso podrás ver los restos de una antigua lobera, que recrea las que entonces se usaban para proteger el ganado; y a menos de un kilómetro de distancia, el Mirador del Alto del Nervión espera imponente, con unas vistas espectaculares de una caída de más de 270 metros.
A lo largo de todo el camino, el sendero se guía de los riscos que perfilan el acantilado, toda una ruta de vértigo; desde el mirador, las opciones se bifurcan, bien por el camino de ida, en un trayecto lineal, o continuando hasta el Mirador Esquina de Rubén, donde podrás contemplar el paraje completo del Parque Natural del Monte Santiago, antes de regresar al punto de inicio.
El salto del Nervión desde la garganta
Pero si buscas sentir la inmensidad y el peso muerto de la caída libre, empieza desde Delika, una localidad adyacente cuya ruta atraviesa entre paredes calizas la garganta abierta del valle.
En un trayecto un poco más largo que no llega a los 9 kilómetros, este camino llano, ideal para todo tipo de senderistas, recorre la extensión que se hunde en el fondo del cañón, siguiendo y cruzando el curso del río homónimo, que comparte nombre con el valle y el propio pueblo.
A lo largo de hayedos y robledales el camino avanza bajo cornisas rocosas hasta alcanzar la base del agua, aunque si eres inconformista tendrás que escalar un poco para llegar, ahora sí, al final de este trayecto.
Una ruta pasada por agua
Como recomendación, y pese a que de por sí el entorno es espectacularmente bonito, sugerimos su visita en los meses de lluvia y deshielo, cuando el río va más alto y el salto brota con fuerza; por el contrario, en verano podrías encontrar una hilera de agua resultado de un caudal más pobre.
En ambos casos, y pese a no suponer un esfuerzo exagerado, el parque recomienda llevar algunos efectos prácticos a modo de “por si acasos”: algo de comida y bebida, una navaja multiusos, silbato, linterna, un pequeño botiquín, y otros sentidos comunes, como un móvil con batería, ropa cómoda y calzado adecuado especialmente en prevención al agua.
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