La ruta de senderismo que te lleva hasta las 'Cataratas del Niágara españolas': tiene un salto de agua de 270 metros, está en un monumento natural y la puede hacer todo el mundo

Un salto de agua imposible a 600 metros de altura que te quitará el aliento, y el vértigo

El río Delika desemboca en una caída libre a 270 metros de altura
El río Delika desemboca en una caída libre a 270 metros de altura / Istock

Incrustado en la pared calcárea que conforma los valles del Monte Santiago, en el límite entre Burgos y Álava, el río Nervión se estrecha y abre paso entre las rocas, para dar salida al cauce que busca llegar al mar

Adriana Fernández

A casi 600 metros de altura, el río salta al vacío del valle, y conforma la caída de agua más grande de la península. 

Dos rutas, desde arriba o desde abajo

Si buscas la panorámica perfecta, una ruta cómoda y un tramo de fácil acceso, prepárate para flanquear los desfiladeros que asoman al valle: el camino al mirador no suma más de 7 kilómetros y está compuesto por tres pequeños tramos desde los que podrás disfrutar en las alturas.  

Salto del Nervion

Salto del Nervion

 / Istock

Inicia desde el último aparcamiento del propio Monte Santiago. En su paso podrás ver los restos de una antigua lobera, que recrea las que entonces se usaban para proteger el ganado; y a menos de un kilómetro de distancia, el Mirador del Alto del Nervión espera imponente, con unas vistas espectaculares de una caída de más de 270 metros. 

A lo largo de todo el camino, el sendero se guía de los riscos que perfilan el acantilado, toda una ruta de vértigo; desde el mirador, las opciones se bifurcan, bien por el camino de ida, en un trayecto lineal, o continuando hasta el Mirador Esquina de Rubén, donde podrás contemplar el paraje completo del Parque Natural del Monte Santiago, antes de regresar al punto de inicio. 

Salto del Nervion

Salto del Nervion

 / Istock / David Gonzalez Rebollo

El salto del Nervión desde la garganta

Pero si buscas sentir la inmensidad y el peso muerto de la caída libre, empieza desde Delika, una localidad adyacente cuya ruta atraviesa entre paredes calizas la garganta abierta del valle.  

En un trayecto un poco más largo que no llega a los 9 kilómetros, este camino llano, ideal para todo tipo de senderistas, recorre la extensión que se hunde en el fondo del cañón, siguiendo y cruzando el curso del río homónimo, que comparte nombre con el valle y el propio pueblo. 

Salto del Nervión

Salto del Nervión

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A lo largo de hayedos y robledales el camino avanza bajo cornisas rocosas hasta alcanzar la base del agua, aunque si eres inconformista tendrás que escalar un poco para llegar, ahora sí, al final de este trayecto. 

Una ruta pasada por agua

Como recomendación, y pese a que de por sí el entorno es espectacularmente bonito, sugerimos su visita en los meses de lluvia y deshielo, cuando el río va más alto y el salto brota con fuerza; por el contrario, en verano podrías encontrar una hilera de agua resultado de un caudal más pobre.  

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Mirador del Salto del Nervión

Mirador del Salto del Nervión

 / Istock

En ambos casos, y pese a no suponer un esfuerzo exagerado, el parque recomienda llevar algunos efectos prácticos a modo de “por si acasos”: algo de comida y bebida, una navaja multiusos, silbato, linterna, un pequeño botiquín, y otros sentidos comunes, como un móvil con batería, ropa cómoda y calzado adecuado especialmente en prevención al agua. 

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