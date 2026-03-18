La ruta de senderismo que te lleva hasta las 'Cataratas del Niágara españolas': tiene un salto de agua de 270 metros, está en un monumento natural y la puede hacer todo el mundo

A lo largo de todo el camino, el sendero se guía de los riscos que perfilan el acantilado, toda una ruta de vértigo; desde el mirador, las opciones se bifurcan, bien por el camino de ida, en un trayecto lineal, o continuando hasta el Mirador Esquina de Rubén, donde podrás contemplar el paraje completo del Parque Natural del Monte Santiago, antes de regresar al punto de inicio.