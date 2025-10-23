La ruta de senderismo que te lleva a dos joyas románicas escondidas: perfecta para otoño y por uno de los paisajes más espectaculares de Cataluña

Al norte de la provincia de Girona, en el límite con la frontera con Francia, la comarca de La Garrotxa comprende uno de los paisajes con más belleza y magia de todo el territorio catalán. Conocida sobretodo por el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, en el que se hallan más de cuarenta conos volcánicos (veintitrés de los cuales se encuentran en un muy buen estado de conservación), diez cráteres, y más de veinte coladas de lavas basálticas.