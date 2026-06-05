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La ruta de senderismo más infravalorada de España recorre auténticas maravillas naturales: en uno de los entornos más impresionante de Guadalajara, la ruta lleva a una de las cascadas más impresionantes de la península

Uno de los rincones favoritos para los amantes del senderismo donde podrás disfrutar de los mejores paisajes de Guadalajara para desconectar y disfrutar de la naturaleza con la mejor compañía

Las cascadas de Aljibe, dos impresionantes saltos de agua en los Pueblos Negros de Guadalajara

Las cascadas de Aljibe, dos impresionantes saltos de agua en los Pueblos Negros de Guadalajara / Istock / ABBPhoto

Yanira Morte

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Guadalajara tiene muchos lugares que te sorprenderán y muchos de ellos no tan conocidos como otros rincones de España. La Ruta a las Cascadas de Aljibe, es uno de ellos. Se localiza en el tramo final del arroyo del Soto, afluente del río Jarama, cerca del municipio de Campillo de Ranas.

espacio natural

Espacio natural / Istock / JaviJ

Son dos cascadas seguidas que crean varias pozas naturales muy llamativas en primavera y a finales del otoño, cuando el agua baja con más fuerza. El entorno combina jarales, pastos de montaña y las características formaciones rocosas de la Sierra Norte de Guadalajara.

Tiene una cascada en cadena de 10 metros: así es este precioso pueblo negro de Guadalajara

Tiene una cascada en cadena de 10 metros: así es este precioso pueblo negro de Guadalajara

Adriana Fernández

La cascada del Aljibe, uno de los tesoros de la Ruta de los Pueblos Negros

Para todos los amantes de la naturaleza, estos saltos de agua se han convertido en todo un espectáculo natural, destacando sus aguas transparentes e impresionantes paisajes.

Está compuesta por dos saltos de agua consecutivos que forman los 12 metros de altura. El primero tiene entre tres y cuatro metros de altura, mientras que el segundo tiene entre siete y ocho metros.

Cascada del Aljibe en la Sierra Norte

Cascada del Aljibe en la Sierra Norte / Istock / Jose Ramiro Laguna

Partiendo desde Roblelacasa o El Espinar, se pueden seguir distintos senderos que conducen hasta estas cascadas situadas en el Arroyo del Soto. Se tratará de un recorrido de dificultad baja/media perfecta para realizarla con perros.

Ruta desde Roblecasa

Se trata de la ruta corta, de aproximadamente 6 kilómetros de longitud y unas dos horas de caminata. El recorrido es de ida y vuelta, comenzando en el parking del pueblo de Roblelacasa. Hay que seguir el sendero hasta llegar al puente que conduce a Matallana, donde elegirás el desvío hacia la cascada.

l campanario de la iglesia de Roblecasa en los pueblos negros de Guadalajara. Castilla la Mancha, España

El campanario de la iglesia de Roblecasa en los pueblos negros de Guadalajara. Castilla la Mancha, España / Istock / JaviJ

Ruta desde El Espinar

Es una ruta circular de 9 kilómetros de longitud con un desnivel de 390 metros. Comienza en El Espinar, un pueblo que forma parte de la arquitectura negra de la provincia, a partir del cual llegarás hasta el arroyo del Soto y cruzarás el puente de madera que te lleva al barranco del Aljibe. Una vez aquí, podrás subir hasta el mirador de El Espinar para observar las impresionantes vistas de la sierra.

La Ruta por los Pueblos Negros: otra joya por ver en esta localidad

Cuando hablamos de "arquitectura negra" se refiere al uso de la pizarra como principal material de construcción de las casas. Su interés ha llevado a que se proponga como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta ruta empieza en Cogolludo, con su Palacio Ducal, y continúa por Tamajón y Retiendas, donde encontrarás las ruinas del monasterio de Bonaval.

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Ruinas del monasterio cisterciense de Bonaval en Retiendas,

Ruinas del monasterio cisterciense de Bonaval en Retiendas, / Istock / Jesus

Campillo de Ranas o Campillejos son pueblos imprescindibles que no podrás saltarte en tu ruta. Pueblos como Almiruete o Valverde de los Arroyos aumentan el valor de la arquitectura de la región gracias a su belleza natural.

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