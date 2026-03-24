La ruta de senderismo más impresionante de España está a media hora de Granada: una espectacular cascada, cinco puentes colgantes y un túnel natural hecho de roca a los pies de Sierra Nevada

Aparte de los puentes colgantes, el mayor atractivo de la ruta, el sendero atraviesa lugares tan únicos y mágicos como la Cueva de las Palomas. Una vez cruzado el cuarto de los puentes colgantes, y el más largo de todos, el camino sigue su curso junto a la orilla del río Monachil, el cual avanza por el fondo de una profunda garganta. Es un poco más adelante en este desfiladero que aparece la Cueva de las Palomas, un túnel natural formado por el desprendimiento de grandes rocas que han quedado enclavadas entre las paredes del desfiladero, y el cual hay que atravesar agachado y prácticamente a oscuras. Por suerte, atravesar el túnel tiene recompensa, pues al otro lado se abre el hermoso paraje de las Azuelas.