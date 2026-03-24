La ruta de senderismo más impresionante de España está a media hora de Granada: una espectacular cascada, cinco puentes colgantes y un túnel natural hecho de roca a los pies de Sierra Nevada
Es la opción perfecta para una escapada de Semana Santa.
Se acerca Semana Santa y seguramente mucha gente todavía no tiene demasiado claro como disfrutar de estos días libres. Las opciones son verdaderamente infinitas: una escapada a alguna ciudad, ya sea nacional o a otro país, descubrir algún tramo de los incontables kilómetros de costa con los que cuenta el país, o huir de las aglomeraciones y perderse por entre los paisajes naturales del interior.
Dentro de esta última opción encontramos una ruta de senderismo a menos de media hora del centro de la ciudad de Granada que, a pesar de su proximidad a esta gran urbe, se adentra a uno de los enclaves naturales más especiales de toda la península.
Puentes y desfiladeros entre las rocas
Junto al municipio de Monachil, bordeando el río del mismo nombre, la ruta de los Cahorros ofrece a los senderistas que la transcurren una experiencia rodeada de frondosos bosques, los cuales parecen estar sacados de otro mundo. Con un recorrido circular de 10 kilómetros de largo, la ruta es muchísimo más que una simple caminata; a tan solo media hora del centro de Granada, este entorno natural parece más bien que pertenezca a un bosque aislado en lo alto de una montaña lejos de la civilización.
Ideal para los amantes de la naturaleza y el senderismo, la ruta de los Cahorros es un pequeño paraíso a los pies de Sierra Nevada. A lo largo de sus 10 kilómetros de recorrido, perfectamente señalado y de una dificultad media, el camino atraviesa diversos puentes colgantes y pasos aéreos suspendidos sobre vacío, por el fondo del cual discurre el río Monachil.
Aparte de los puentes colgantes, el mayor atractivo de la ruta, el sendero atraviesa lugares tan únicos y mágicos como la Cueva de las Palomas. Una vez cruzado el cuarto de los puentes colgantes, y el más largo de todos, el camino sigue su curso junto a la orilla del río Monachil, el cual avanza por el fondo de una profunda garganta. Es un poco más adelante en este desfiladero que aparece la Cueva de las Palomas, un túnel natural formado por el desprendimiento de grandes rocas que han quedado enclavadas entre las paredes del desfiladero, y el cual hay que atravesar agachado y prácticamente a oscuras. Por suerte, atravesar el túnel tiene recompensa, pues al otro lado se abre el hermoso paraje de las Azuelas.
El otro gran atractivo de la ruta se encuentra hacia el inicio, junto al primero de los puentes colgantes. Tras una media hora recorriendo el camino, y pasadas las ruinas de las centrales hidroeléctricas de La Trola y Tranvías, el sendero cruza el primero de los puentes colgantes. Es justo después que, subiendo unas pequeñas escaleras, se puede apreciar una espectacular cascada, la cual discurre por la ladera de la pared de roca.
Consejos para una buena preparación
Para recorrer el sendero al completo, el punto de inicio se sitúa en el mismo municipio de Monachil, donde el tramo inicial transcurre junto al río. Para reducir unos dos kilómetros el trayecto, la ruta se puede empezar desde la Era de los Portachuelos. La única recomendación para los senderistas, si se sufre de claustrofobia o vértigo, es abstenerse de hacer esta ruta, pues alguno de los puentes se suspende a más de 15 metros de altura, y la Cueva de las Palomas puede llegar a sofocar. La ruta es apta para hacer con niños, aunque hay que planear bien el recorrido, pues hay algún tramo de cierta dificultad para los más pequeños; en cuanto a los perros, son perfectamente bienvenidos, siempre que vayan atados en todo momento.
Síguele la pista
Lo último