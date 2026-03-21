La ruta de senderismo más impresionante de España: te lleva por una de las zonas más bonitas de Cáceres y pasa junto a un meteorito que impactó hace un millón de años
Una ruta desde El Gasco que permite descubrir el paisaje más auténtico del norte de Cáceres y una de las formaciones geológicas más curiosas de Extremadura.
En el norte de la provincia de Cáceres, fuera de los destinos más frecuentados, hay una ruta de la que presume la comarca de Las Hurdes. Parte desde la alquería de El Gasco y conduce hasta una formación circular que durante años se interpretó como el impacto de un meteorito. Hoy se sabe que su origen es más complejo, pero sigue siendo uno de los lugares más llamativos de Extremadura.
El nombre puede llevar a engaño. No es un volcán en sentido estricto ni existe consenso científico que confirme el impacto de un meteorito, aunque durante años se ha señalado esa posibilidad. Lo que sí es seguro es que se trata de una depresión circular única en la zona, con un diámetro de unos 50 metros, que ha alimentado todo tipo de teorías y que hoy se ha convertido en uno de los grandes reclamos de la comarca. El monte en sí tiene 97.000 metros cuadrados.
El Gasco: punto de partida en una de las zonas más auténticas de Extremadura
El recorrido comienza en El Gasco, una pequeña alquería hurdana que mantiene la arquitectura tradicional de la zona, con casas de pizarra y calles estrechas. Desde aquí arranca un sendero señalizado que permite caminar por un entorno que apenas ha cambiado.
El camino discurre entre laderas cubiertas de vegetación, atravesando antiguos bancales que durante décadas fueron cultivados por los habitantes de la zona. Es un paisaje muy ligado a la historia de Las Hurdes, una comarca que durante siglos permaneció aislada y que hoy conserva buena parte de esa identidad.
Uno de los puntos de mayor interés cerca de El Gasco es el Chorro de la Meancera, una de las cascadas más conocidas de Extremadura con una caída de agua de más de 100 metros que en épocas de lluvia es un regalo para la vista.
El “volcán” de El Gasco: una formación rodeada de teorías
Tras algo más de una hora de caminata se alcanza el conocido como Volcán de El Gasco, declarado Lugar de Interés Científico en 2003. A simple vista, lo que aparece es una gran depresión circular rodeada por un anillo de rocas, lo que explica que durante mucho tiempo se pensara en un origen volcánico e incluso se creía que era un volcán activo.
Según se explica, tras estudios petrográficos y mineralógicos, se ha llegado a la conclusión de que se formó por el impacto de un meteorito que tuvo lugar entre uno y dos millones de años. Los restos de roca fundida del interior del cráter se han utilizado para la fabricación de objetos artesanales, como pipas de fumar.
El sendero no presenta grandes desniveles, aunque desde la web de turismo de Hurdes advierten de que la ruta circular de casi 3 horas que icluye tanto el Volcán como la cascada no es apta para niños. La ruta completa ronda los 6 kilómetros entre ida y vuelta y se puede hacer sin prisas.
El tramo final hasta la formación geológica no está vallado ni masificado, algo poco habitual en enclaves así en España. Además, la zona mantiene una densidad de población muy baja, lo que hace que durante buena parte del recorrido sea posible que no te cruces con nadie (salvo en temporada alta).
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