La ruta de senderismo más impresionante de España: te lleva por una de las zonas más bonitas de Cáceres y pasa junto a un meteorito que impactó hace un millón de años

El nombre puede llevar a engaño. No es un volcán en sentido estricto ni existe consenso científico que confirme el impacto de un meteorito, aunque durante años se ha señalado esa posibilidad. Lo que sí es seguro es que se trata de una depresión circular única en la zona, con un diámetro de unos 50 metros, que ha alimentado todo tipo de teorías y que hoy se ha convertido en uno de los grandes reclamos de la comarca. El monte en sí tiene 97.000 metros cuadrados.