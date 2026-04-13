La ruta de senderismo más impresionante de España tiene paredes verticales de más de 100 metros de altura: tiene millones de años, es Zona de Especial Protección para las Aves y parece una película del oeste

Si quieres conocerlos, has de saber que hay varias rutas por la zona, pero nosotros te traemos la que desde nuestro punto de vista es la más adecuada. Comienza en lo alto de Peñarroya de Tastavins, y tiene un recorrido de 7,5 kilómetros. Durante la subida te adentrarás en los Puertos de Beceite y pronto verás la balsa de San Miguel, un recurso contra los incendios forestales.