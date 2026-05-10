La ruta de senderismo más impresionante de España es una auténtica desconocida: está en Aragón, recorre un cañón de paredes rojas de 250 metros y tiene una ermita rupestre suspendida en la roca

Entre acantilados calizos, el Cañón del Río Vero, en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, es una de las rutas más impresionantes que puedes hacer en España. Tiene paredes de más de 250 metros y un río que aparece encajado entre desfiladeros.

Las Pasarelas sobre el río Vero en Alquézar, Huesca / Istock / Eloi_Omella

A medida que avanzas, aparecen cuevas prehistóricas, abrigos con pinturas rupestres y antiguas construcciones vinculadas a la vida eremítica, muchas integradas directamente en la roca. No es una ruta especialmente famosa fuera del senderismo habitual, pero precisamente por eso conserva una sensación bastante distinta a la de otros espacios más masificados.

Adriana Fernández

Un paisaje muy diferente a la imagen más conocida de Aragón y uno de los grandes escenarios naturales de la Sierra de Guara

El Cañón del Río Vero forma parte de la Sierra de Guara, una zona especialmente conocida por sus barrancos, cañones y formaciones erosionadas por el agua durante miles de años.

Aquí, el paisaje cambia bastante respecto a otras zonas del norte de Aragón, ya que no hay grandes bosques cerrados ni alta montaña constante, sino un terreno mucho más mineral y abierto, donde el río Vero, que nace en las estribaciones del Pirineo, ha ido excavando paredes verticales y desfiladeros profundos. A su paso por Alquézar, el cauce se encaja entre paredes verticales que alcanzan los 250 metros de altura, creando uno de los desfiladeros más impresionantes de Aragón.

En algunos sectores, la roca adquiere tonos rojizos y anaranjados según la luz y la época del año, algo que refuerza todavía más la sensación de estar en un entorno poco habitual dentro de la península.

El río Vero a su paso bajo las pasarelas de Alquézar / Istock / Eloi_Omella

Una de las maravillas de esta ruta circular de unos 8 kilómetros es que el paisaje no se mantiene igual durante demasiado tiempo y va alternando zonas más abiertas con tramos donde el cañón se estrecha bastante y te obliga a avanzar muy cerca de la pared.

También aparecen pasarelas (el recorrido más famoso es el de las Pasarelas del Río Vero) y puntos elevados, como el Mirador del Río Vero, desde donde se puede ver el meandro del río y se entiende mejor la escala real del desfiladero. Definitivamente, no es lugar para aquellos que tengan miedo a las alturas.

El recorrido dura entre dos y tres horas y se inicia en el pueblo de Alquézar, donde se obtiene el pase gratuito, pero necesario.

Cuevas prehistóricas, abrigos rupestres y antiguas construcciones excavadas en la roca

Más allá del paisaje, uno de los elementos que realmente diferencia esta zona es la presencia de arte rupestre.

El entorno del Río Vero concentra algunos de los conjuntos de pinturas levantinas más importantes de Europa, distribuidos en cuevas y abrigos naturales integrados directamente en la roca. Parte de este patrimonio fue incluido en 1998 en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO dentro del conjunto de arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica.

No todos los abrigos son accesibles libremente, pero varios pueden visitarse mediante recorridos señalizados o visitas guiadas organizadas desde el Centro de Interpretación del Arte Rupestre de Colungo, como el Abrigo de Mallata o el de Barfaluy.

Además de las pinturas rupestres, el entorno conserva pequeños espacios utilizados históricamente como refugio y retiro religioso, algunos aprovechando directamente huecos naturales de la pared rocosa, como la ermita de San Martín. Ese tipo de arquitectura eremítica está muy vinculada a zonas aisladas del norte peninsular.