La ruta de senderismo que tienes que una vez en la vida: en España, con un cañón de 250 metros de altura y arte rupestre milenario

El Sendero del Río Vero, es una auténtica maravilla, y una ruta circular de unos 8 kilómetros, permite recorrerlo a pie combinando pasarelas metálicas, tramos de roca y miradores que dejan sin palabras. El itinerario está perfectamente señalizado, y en apenas unas horas te hace sentir dentro de un documental de naturaleza, ¡pero de los divertidos! En los puntos más angostos, el río se abre paso entre paredes casi verticales; en otros, se ensancha en pequeñas pozas de color jade que reflejan el cielo. El contraste del agua turquesa con la piedra blanca de la sierra es, sencillamente, un espectáculo.