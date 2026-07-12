La ruta de senderismo favorita de los madrileños para huir del calor: tiene sombras, río y está a 10 minutos de la ciudad

El termómetro marca más de 35 grados y las zonas de sombra empiezan a cotizar al alza. A pocos minutos del tráfico y el asfalto, un sendero discurre junto al río Manzanares entre fresnos, sauces y encinas. Todo un oasis cuando el calor aprieta en Madrid (y a tan solo unos minutos de la ciudad).

Vistas de la Senda Fluvial del Manzanares / Wikicommons. Javier Perez Montes

En uno de los espacios naturales mejor conservados del entorno de la capital, el asfalto deja paso a senderos de tierra y el ruido del tráfico desaparece entre los árboles. Mientras buena parte de Madrid busca refugio en terrazas o piscinas durante el verano, este rincón te permite caminar casi siempre bajo la sombra de los árboles y con el sonido del río de fondo. No sabemos si las temperaturas son oficialmente muy diferentes, pero la sensación térmica es sin duda bastante más agradable cuando se pasea junto al Manzanares en esta zona de El Pardo.

Adriana Fernández

Un recorrido junto al Manzanares entre algunos de los bosques mejor conservados de Madrid

El Monte de El Pardo ocupa más de 15.000 hectáreas y constituye uno de los bosques mediterráneos mejor conservados de Europa. Gran parte de este espacio permanece protegido y con acceso restringido por su elevado valor ecológico, aunque existen varios caminos autorizados que permiten recorrer una parte del entorno sin abandonar el área metropolitana.

El Monte de El Pardo ocupa más de 15.000 hectáreas / Wikicommons / Ángel Antonio Caminero Gómez

Uno de los itinerarios más frecuentados es precisamente ese sendero fluvial que sigue el curso del río Manzanares, donde la vegetación de ribera crea un ambiente muy distinto al de otros senderos de la Comunidad de Madrid. La vegetación es tan frondosa que hay abundantes zonas de sombra, todo un gusto durante la temporada estival.

A eso súmale la peculiaridad de poder observar parte de la fauna que caracteriza El Pardo mientras caminas. El monte alberga una importante población de ciervos y jabalíes, además de numerosas aves rapaces y otras especies propias del bosque mediterráneo. Lo más probable es que no te encuentres de frente a los grandes mamíferos, que suelen alejarse de las zonas más transitadas (no temas, seguramente no te sorprenda de pronto un jabalí), pero sí que es posible encontrar rastros de su presencia durante la ruta.

Y todo ello apenas a unos pocos kilómetros de Madrid: en muy poco tiempo es posible pasar de los rascacielos a uno de los espacios naturales más valiosos de la región. Incluso puedes ver el skyline desde algunos puntos.

El skyline de Madrid visto desde el parque de El Pardo / Istock / 5

Sombra, agua y un plan perfecto para los días de más calor

Este es sin duda un plan perfecto si vives en la capital y no tienes tiempo para ir lejos y solo tienes un ratito libre por las tardes o unas horas durante el fin de semana en las que solo buscas sombra y agua. En algunos puntos del recorrido hay además pequeñas zonas donde probablemente verás a gente refrescándose junto al agua o descansando en la orilla. Pese a ello, recuerda que el baño no está habilitado como en una piscina natural y que las condiciones del río pueden variar según el caudal o la época del año.

Como hay poco desnivel y se puede elegir la distancia que se quiere recorrer (no como ocurre a veces con esas rutas interminables en plena montaña que te hacen replantearte la decisón de haber escogido ese camino), esta ruta también es muy popular entre corredores, ciclistas y familias que buscan un paseo sencillo.