La ruta de senderismo más sorprendente de España está en Extremadura: bordea un embalse con ruinas romanas sumergidas, pasa por un castro celta y sube a una atalaya con vistas a Portugal
Por los alrededores de una de las villas con más historia de Cáceres, la ruta discurre cerca de una piscina natural perfecta para el baño.
Junio está ya a la vuelta de la esquina, y con él el verano y las altas temperaturas. Con la llegada de la época de calor -calor que estos últimos años es cada vez más pronunciado- lo único que apetece es darse un chapuzón en agua bien fresquita para quitarnos de encima la sensación de pesadez y agotamiento. Para ello no hace falta trasladarse hasta la costa; por todo el territorio encontramos cantidad de ríos, lagos, embalses y piscinas naturales perfectos para un baño que nos ayude a mantenernos bien frescos.
En la provincia de Cáceres, a apenas 10 kilómetros de la frontera con Portugal, se encuentra una población cuya atmósfera todavía conserva el ambiente de la época en la que los romanos dominaban la zona, y alrededor de la cual se extiende una de las rutas de senderismo más impresionantes de toda España. Si todavía no tienes planes para este este junio, esta ruta es una muy buena opción.
Vestigios de la Antigua Roma
Unos 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cáceres, el pueblo de Alcántara, con una población de poco más de 1.300 habitantes, destaca por su arraigo a la época romana de la península. Gracias al Bronce de Alcántara, una tabla de bronce también conocida como “Tabula Alcantarensis”, sabemos que la zona estaba ya habitada en el siglo II a.C., cuando el pueblo celta que vivía allí se rindió ante los romanos. De este período todavía se pueden visitar los restos del antiguo castro prerromano, entre los que todavía se respira el espíritu del pasado.
Pero el elemento más conocido de Alcántara es su maravilloso puente romano, el cual data del siglo II d.C. y fue dedicado al emperador Trajano. Cruza el Tajo por debajo de la presa del embalse de Alcántara, el otro gran referente de la población, y está considerado uno de los puentes romanos más relevantes de los que se conservan en el mundo, además de una de las obras de ingeniería más importantes de la Hispania romana. Desde 1924 está declarado Monumento Nacional.
Ruta al pasado
Una de las rutas más impresionantes para descubrir el entorno de la villa de Alcántara es la ruta del puente romano. Con un recorrido circular que abarca unos 20 kilómetros, y una duración aproximada de seis horas, tiene su inicio y final en dicho puente. De cierta dificultad, tanto por su extensión como sus desniveles y el estado inseguro de algunos tramos del camino, la ruta atraviesa panorámicas naturales espectaculares.
El sendero tiene un par de paradas imprescindibles: la pequeña localidad de Estorninos, perteneciente a Alcántara y que alberga la bonita iglesia de Santiago Apóstol; y el menhir del Cabezo, una de las escasas manifestaciones de estos monumentos megalíticos que se hallan en Extremadura.
Ideal para cuando las temperaturas suben, la ruta del puente romano de Alcántara pasa también por la piscina natural de La Cantera. Se trata de un precioso lago artificial, con aguas de manantiales muy aptas para el baño, creado por la extracción en su día del material con el que se construyó la presa de Alcántara. Además de darte un buen baño, aquí podrás observar ejemplares de cigüeñas negras, buitres y alimoches que anidan en las escarpadas paredes que rodean el lago.
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