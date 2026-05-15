Lo siento Caminito del Rey, pero la ruta de senderismo más espectacular de España está en Teruel y cruza un laberinto de torres de barro rojizo

Tal y como dice el dicho: la naturaleza es sabia. Pero también es caprichosa. Aquí y allí, repartidos alrededor del mundo, encontramos enclaves naturales de morfologías y aspectos de lo más curiosos, cuyas formaciones parecen estar más ligadas a la acción del hombre -racional y calculada- que a la arbitrariedad e imprevisibilidad de la naturaleza. Así, viajando por el mundo podemos encontrar lugares tan particulares como la Calzada del Gigante en Irlanda, la Roca Al Naslaa en Arabia Saudita, o el Ojo del Sáhara en Mauritania.

Una de las formaciones geológicas más caprichosas del planeta / Istock / estivillml

En España también tenemos formaciones geológicas curiosas, el aspecto de las cuales invoca en nuestra mente objetos presentes en nuestra vida cotidiana. Es el caso de los Órganos de Montoro, una joya geológica de más de 60 millones de años que alcanza los 200 metros de altura y cuyo aspecto recuerda al de los tubos de un gigantesco órgano, de ahí su nombre.

Adriana Fernández

Formaciones que quitan el aliento

En la provincia de Teruel, entre las localidades de Villarluengo y Ejulve, los Órganos de Montoro son uno de los principales referentes geológicos dentro de la comarca del Maestrazgo. Declarados Monumento Natural desde 2010, se formaron durante el período del Cretácico superior, hace más de 66 millones de años, a lo largo de los cuales la acción del agua, el viento, el hielo y la erosión fluvial ha ido moldeando su perfil.

Además del título de Monumento Natural, los Órganos de Montoro están considerados zona de especial protección para las aves, siendo las aves rupícolas las más habituales. Perfectamente adaptado a las condiciones climáticas de la zona, el rey del entorno es el buitre leonado, del que existe una importante colonia. Junto con las aves, otro de los vecinos del entorno es la cabra montés, que encuentra en estos riscos un hábitat de lujo.

Explorando el entorno

La mejor manera para descubrir el entorno de los Órganos de Montoro es a través del sendero SL-TE 29, que parte de la Masía de los Barrancos (Ejulve) y termina en la desembocadura del barranco en el río Guadalope (Villarluengo). Entre la ida y la vuelta, el recorrido, que avanza entre un barranco laberíntico bordeado por torres de barro rojizo. no llega a alcanzar los 7 kilómetros de longitud. Además de permitir explorar el Monumento Natural, a mitad del barranco el sendero va a encontrar la cueva del Ermitaño, una espectacular caverna que desde tiempos inmemoriales fue utilizada como vivienda, corral, horno de pan, …