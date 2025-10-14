La ruta de senderismo más espectacular de Segovia: perfecta para ir en familia y con un bosque espectacular en otoño
Está en uno de los entornos más bonitos del centro peninsular, en la frontera de Segovia con Guadalajara.
La magia embriaga cada rincón cuando llega el otoño. Los tonos anaranjados y ocres cubren los suelos con un manto que está lejos de parecer real y los bosques empiezan a convertirse en escenarios de cuentos de hadas. Esto es algo que sucede cada año, sí, pero después de 365 días sigue sorprendiendo y maravillando por igual. Por suerte, es posible adentrarse en lugares que desprenden este encanto a través de rutas de senderismo.
En la frontera entre Segovia y Guadalajara, en el puerto de la Quesera, se abre paso uno de los entornos naturales más bonitos de toda Segovia: el hayedo de La Pedrosa. Se trata de un bosque que ocupa unos 87 kilómetros cuadrados al que, obviamente, es casi obligación acudir durante el otoño -aunque en primavera adquiere otro encanto diferente pero igual de maravilloso-. Más allá del espectáculo visual que ofrece, cuenta con una ruta apta para toda la familia.
La ruta por uno de los hayedos más bonitos de España
La ruta, que es circular, se extiende por unos seis kilómetros, que se tardan en torno a tres horas en recorrer, pero también tiene algunas variantes que la alargan un poco más. Gracias a su ubicación, desde allí se pueden contemplar tanto el valle del río Riaza como las localidades de Riaza y Riofrío de Riaza, el embalse y otros cuantos pueblos de la comarca e incluso algunos puntos de la provincia vecina como el Pico del Lobo.
Al comenzar la ruta, enseguida aparece ante nosotros el arroyo del Avellano, que irá acompañándonos durante prácticamente todo el camino. Junto a él, uno de los ejemplares de hayas más curiosos y bellos que hay por todo el bosque. Su forma entrelazada no da lugar a dudas de cuál de todos los árboles que hay es. Casi todo el trayecto es en línea recta, así que no tiene mayor complicación y por eso es perfecto para ir con niños y con una buena cámara para inmortalizarlo.
El musgo cubre los troncos, que se retuercen de todas las maneras posibles. La senda entre las hayas se ve iluminada en ocasiones por los rayos de sol que se cuelan entre las copas de los árboles e inciden directamente sobre el suelo cubierto de hojas. La niebla también es un elemento importante en esta zona, pues los días en los que las nubes encapotan el cielo, el encanto del bosque se torna mucho más espeluznante, pero igualmente precioso.
Qué ver en el entorno del bosque de La Pedrosa
Después de completar la ruta, una de las opciones es visitar el pueblo de Riaza, en las faldas de la sierra de Ayllón. Aquí se pueden conocer puntos como la plaza Mayor coronada por el Ayuntamiento del siglo XVIII, los soportales con las casas típicas riazanas y casas solariegas de fachadas blasonadas, la iglesia de Nuestra Señora del Manto del siglo XV o las ermitas de San Juan en una pequeña pradera arbolada y San Roque en el Parque de El Rasero.
También es posible acercarse a otro entorno natural que, si hay tiempo suficiente, merece muchísimo la pena: el Hayedo de la Tejera Negra. Está ubicado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y es uno de los hayedos situados más al sur de toda Europa. En 2017 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco junto a otros hayedos del continente y de España. Cuenta con dos rutas circulares, la Senda de Carretas y la Senda del Robledal.
