La ruta de senderismo más espectacular de Segovia: perfecta para ir en familia y con un bosque espectacular en otoño

Al comenzar la ruta, enseguida aparece ante nosotros el arroyo del Avellano, que irá acompañándonos durante prácticamente todo el camino. Junto a él, uno de los ejemplares de hayas más curiosos y bellos que hay por todo el bosque. Su forma entrelazada no da lugar a dudas de cuál de todos los árboles que hay es. Casi todo el trayecto es en línea recta, así que no tiene mayor complicación y por eso es perfecto para ir con niños y con una buena cámara para inmortalizarlo.