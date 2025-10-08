La ruta de senderismo más espectacular de Navarra: pasa junto a dólmenes megalíticos y preciosos pueblos y es perfecta para otoño

Cuando se habla de Navarra, hay una estación específica que se viene a la cabeza: el otoño. Ese momento en el que todo se tiñe de colores anaranjados y ocres es uno de los mejores para hacer senderismopor esta región. Al misterio y las leyendas que recorren estos lares, se une la nostalgia del otoño. Entre mitología y realidad se abre paso la famosa Selva de Irati.