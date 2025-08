La ruta de senderismo más espectacular de Galicia se hace entre acantilados de infarto y playas de agua turquesa

Galicia es un universo en sí mismo, y de eso te das cuenta nada más poner un pie en tierras gallegas; sus playas tienen una personalidad propia, a través de sus acantilados parece que se acaba el mundo, su gastronomía te eleva a otra dimensión y su gente… ¿Qué decir de su gente? Sin embargo, hay un pequeño detalle que es lo que siempre me ha atrapado de Galicia, y es la cantidad de rutas y senderos que te puedes encontrar en los que disfrutar de ese microuniverso. Hoy os hablamos de uno en particular, que no es tan conocido, pero que te va a enamorar; la ruta Meigha Lirea de Lires.