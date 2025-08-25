La ruta de senderismo más espectacular de España en verano, según los senderistas: recorre un parque natural enorme con cuatro lagos increíbles

Hablamos de la famosa ruta de los Lagos de Saliencia en Asturias. La ruta de los Lagos de Saliencia está situada en el Parque Natural de Somiedo, en la Comarca Camino Real de la Mesa, un entorno que acoge ubicaciones como la Braña de La Pornacal y Villar de Vildas, Braña de Mumián, o los propios lagos de Saliencia, el paisaje que recorreremos durante este viaje. Los lagos de Saliencia son un conjunto de lagos formados por el Lago de la Cueva, el Lago Cerveriz, el Lago Calabazosa y el Lago del Valle, cada uno con unas características diferentes.