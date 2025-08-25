La ruta de senderismo más espectacular de España en verano, según los senderistas: recorre un parque natural enorme con cuatro lagos increíbles
El plan perfecto para los amantes del senderismo, esta ruta recorre un parque natural increíble donde podremos disfrutar de cuatro lagos de aguas cristalinas.
¿Eres de los que prefiere playa o montaña? Muchas personas se sienten más atraídas por los destinos costeros, sobre todo en los meses de verano. Pasar una temporada en playas kilométricas de arena blanca con aguas turquesas, bajo el cálido sol de verano resulta uno de los planes más atractivos en estos meses de calor. Pero si eres de los que prefiere las imponentes y bellas montañas del interior de España, este plan es perfecto para ti.
Esta ruta es considerada por los senderistas como la más espectacular de nuestro país, y no es para menos. Un recorrido circular que pasa por uno de los paisajes más increíbles de España donde podremos admirar tres de los lagos más bonitos de la zona. Perfecta para los amantes de la naturaleza que disfrutan los terrenos rocosos y las aventuras de montaña.
Hablamos de la famosa ruta de los Lagos de Saliencia en Asturias. La ruta de los Lagos de Saliencia está situada en el Parque Natural de Somiedo, en la Comarca Camino Real de la Mesa, un entorno que acoge ubicaciones como la Braña de La Pornacal y Villar de Vildas, Braña de Mumián, o los propios lagos de Saliencia, el paisaje que recorreremos durante este viaje. Los lagos de Saliencia son un conjunto de lagos formados por el Lago de la Cueva, el Lago Cerveriz, el Lago Calabazosa y el Lago del Valle, cada uno con unas características diferentes.
Los lagos de Saliencia
El Lago de la Cueva está rodeado de amplias praderas verdes, lo que lo convierte en un lugar ideal para tumbarse y disfrutar de un pícnic envuelto por unas vistas maravillosas. Por otro lado, tenemos el Lago Cerveriz, uno de los lagos con las aguas más limpias y claras del parque. El siguiente es el Lago Calabazosa, que presenta aguas con tonos más oscuros, además de ser el más profundo de los tres. Finalmente, está el Lago del Valle, el más grande y alejado de los Lagos de Saliencia.
El comienzo de una ruta única
Para comenzar la ruta de los Lagos de Saliencia, primero deberemos dirigirnos al Alto de la Farrapona, un paso de montaña donde podremos aparcar nuestro vehículo y dar comienzo a esta aventura. Es importante resaltar que, por lo general, esta ruta presenta una dificultad baja, por lo que es perfecta para realizarse con niños. No obstante, el entorno nos permite elegir entre tres caminos distintos, cada uno más exigente que el anterior, por lo que deberemos elegir bien cuál de los senderos recorreremos.
Ruta de dificultad baja
El primero es el más sencillo y corto de los tres. Con un total de 8 kilómetros de distancia, la ruta puede realizarse en un tiempo aproximado de 2 horas, durante el cual visitaremos lugares como tres de los cuatro lagos de Saliencia, además de la laguna de la Mina.
Ruta de dificultad media
Esta ruta es algo más larga, con aproximadamente 13 kilómetros de recorrido y alrededor de 5 horas de duración. Este pasa por el Lago del Valle desde el final de la Majada de Cerveriz. A la hora de regresar, lo haremos por la vertiente oriental pasando por los lagos de Calabazosa y de La Cueva.
Ruta de dificultad alta
La última alternativa que nos ofrece esta ruta de senderismo es la más complicada de todas. La duración de esta asciende hasta las 6 horas y 30 minutos, alrededor de 18 kilómetros de recorrido. Este camino nos lleva desde el mirador hasta el Lago del Valle, para después pasar cerca de los Picos Albos y finalmente llegar a los lagos de Saliencia. La ruta no es apta para principiantes, y al igual que en el resto, es recomendable ir bien preparados y con el equipamiento necesario.
Cómo llegar a la ruta de los Lagos de Saliencia
Para llegar a Alto de la Farrapona, lugar de inicio de la ruta, en caso de salir desde la ciudad de Oviedo tomaremos la carretera A-66 y la AP-66. Este viaje nos llevará aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Por otro lado, si salimos desde León, la mejor opción es la vía AP-66 que al igual que saliendo desde Oviedo, nos tomará alrededor de 1 hora y 30 minutos.
Síguele la pista
Lo último