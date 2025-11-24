La ruta de senderismo más espectacular de España es perfecta diciembre: desfiladeros de más de 2.000 metros y túneles excavados en la roca hace cien años
A pesar de lo duro que parece el trazado, es una senda que se puede realizar cómodamente si tomas la salida correcta.
Entre Asturias y León, en el parque de los Picos de Europa, se encuentra una de las mejores rutas de senderismo de España. Una senda que habitualmente sale en las listas de las más espectaculares gracias a los paisajes que dibujan las montañas y valles por los que atraviesa.
Los excursionistas más experimentados seguro que ya saben de qué ruta estamos hablando. Una senda entre acantilados y picos que se elevan a más de 2.000 metros sobre el fondo del imponente desfiladero excavado por el río Cares, que es el que da nombre a este sobrecogedor lugar.
Es la Ruta del Cares, un itinerario que en principio no presenta más dificultad que la de caminar poniendo un pie delante del otro. Y es que prácticamente todo el trazado es llano, excepto un par de kilómetros en uno de los extremos de la ruta; pero es tal el paisaje que dibuja que impresiona muchísimo contemplarlo de cerca, y desde dentro.
Dónde arranca la ruta del Cares
La ruta del Cares es un trazado que transita por dos comunidades Autónomas, uniendo los pueblos de Caín, en la provincia de León, y Poncebos, en Asturias. Consejo: si no queréis hacer un tramo en ascenso nada más comenzar el itinerario, lo mejor es iniciar la excursión en Caín, de este modo afrontaréis el tramo más abrupto (de algo más de dos kilómetros), en bajada. Que siempre gusta.
Desde el pueblo de León se inicia el tramo peatonal de la senda del Cares, adentrándose de lleno en este desfiladero al que también se le conoce como ‘Garganta Divina’. Lo más curioso es que este espectáculo natural no es obra solo de la erosión del río.
En realidad es el resultado de una impresionante obra de ingeniería que se realizó a comienzos del siglo XX con el fin de transportar agua a la central hidroeléctrica de Poncebos. Eso explica los más de 70 túneles excavados en la roca y el itinerario que parece serpentear por entre las montañas.
Cuántos kilómetros tiene esta fascinante ruta
La senda tiene unos 12 kilómetros (solo de ida) que se pueden realizar en unas tres o cuatro horas, dependiendo del ritmo de cada uno. Además de atravesar los estrechos túneles y diferentes grutas que van apareciendo por el camino, hay diversos puentes que son también fascinantes: el de los Rebecos (con vistas de vértigo sobre el río) o la pasarela de los Martínez (ya casi en la frontera entre las dos provincias).
El punto más alto de la ruta está en Los Collaos. Justo ahí comienza el descenso hacia Poncebos (si hubierais empezado en el pueblo asturiano, este sería el tramo más difícil, ya habría que hacerlo en ascenso). Aquí lo más interesante son las vistas del pico Urriellu o Naranjo de Bulnes, uno de los grandes símbolos de las montañas de la zona, y de las más bonitas. Los escaladores también lo saben: sus paredes verticales de más de 500 metros de altura son uno de los grandes emblemas de la escalada.
Síguele la pista
Lo último