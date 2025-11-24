La ruta de senderismo más espectacular de España es perfecta diciembre: desfiladeros de más de 2.000 metros y túneles excavados en la roca hace cien años

El punto más alto de la ruta está en Los Collaos. Justo ahí comienza el descenso hacia Poncebos (si hubierais empezado en el pueblo asturiano, este sería el tramo más difícil, ya habría que hacerlo en ascenso). Aquí lo más interesante son las vistas del pico Urriellu o Naranjo de Bulnes, uno de los grandes símbolos de las montañas de la zona, y de las más bonitas. Los escaladores también lo saben: sus paredes verticales de más de 500 metros de altura son uno de los grandes emblemas de la escalada.