La ruta de senderismo más espectacular de España pasa por "la Garganta Divina": un sendero excavado en roca sobre un desfiladero vertical de 300 metros

Cuando se trata de caminar, no hay nada mejor que hacerlo en mitad de los Picos de Europa, entre Asturias y León.
Entre bosques repletos de animales que se esconden ante nuestra presencia, cimas rocosas tan imponentes que parecen sacadas de otro planeta y pastos de un color verde que parece irreal, se abre paso uno de los senderos más populares y bonitos de los Picos de Europa. Se camina por el territorio de dos provincias, Asturias y León, y junto al río Cares, donde en los meses más cálidos es posible bañarse.
Se conoce como la ruta del Cares, aunque es más popular por llamarse "la Garganta Divina" por estar en medio de un desfiladero de 300 metros. Conecta el pueblo asturiano de Poncebos con el leonés Caín en un total de 22 kilómetros (ida y vuelta), siendo uno de los itinerarios más espectaculares de la zona, que combina historia, geología, esfuerzo humano y paisaje. Si bien todo allí es naturaleza, la ruta se creó debido a una construcción humana.
Una obra de ingeniería que dio lugar a la ruta más bonita de Picos de Europa
En el año 1916 se empezó a construir un canal de casi 9,5 kilómetros entre Caín y Camarmeña para transportar agua hasta la central hidroeléctrica de Poncebos. Supuso un desafío humano y técnico sin parangón en seis años de obras: más de 5.500 metros de túneles, transportes en barcazas por el canal, trabajadores durmiendo en cuevas y barracones y jornadas eternas con pólvora y herramientas manuales.
Cuando se terminó, en 1921, la economía y la forma de vivir en el entorno cambió por completo. Algo que también sufrió modificaciones fue la geología, ya que se taló el mayor bosque de nogales de Europa. Como el canal necesitaba mantenimiento constante, se construyó la senda en 1945. Cuenta con apenas un metro y medio de ancho y está excavada al borde del acantilado, aunque mucho más seguro que el camino anterior.
Actualmente, hay un servicio de transporte público para facilitar el acceso a la ruta del Cares, Bulnes, Tielve, Sotres y Pandébano, con salidas desde Arenas. Aunque también se puede dejar el coche en el aparcamiento de Ovar, con unas 140 plazas y a 1,2 kilómetros de Poncebos. De esta manera, como indican desde el portal de Turismo de Asturias, se contribuye a "una visita más ordenada, segura y sostenible", favoreciendo la conservación del entorno.
Camino excavado en la roca
El inicio de la ruta está en Caín, caracterizado por ser el pueblo con la menor altitud del Valle de Valdeón, con 480 metros. Esto hace que los Picos de Europa de más de 2.000 metros se vean aún más impactantes. También puede arrancar junto al aparcamiento del Funicular de Bulnes, en Poncebos. Si se escoge esta opción, se va sintiendo cómo la ruta gana altura durante los dos primeros kilómetros hasta que el Cares se muestra frente a nosotros.
El río marca un trayecto serpenteante al fondo del abismo que cae entre gigantescos paredones de caliza. En muchos tramos, el camino aparece excavado en la roca y sin grandes desniveles. Sin embargo, siempre está expuesto, por lo que hay que prestar mucha atención al entorno y al suelo que se pisa. Su sobrenombre, la Garganta Divina, no necesita más explicación que recorrer el sendero y enamorarse de todo lo que le rodea.
