La ruta de senderismo más espectacular de España pasa por "la Garganta Divina": un sendero excavado en roca sobre un desfiladero vertical de 300 metros

El inicio de la ruta está en Caín, caracterizado por ser el pueblo con la menor altitud del Valle de Valdeón, con 480 metros. Esto hace que los Picos de Europa de más de 2.000 metros se vean aún más impactantes. También puede arrancar junto al aparcamiento del Funicular de Bulnes, en Poncebos. Si se escoge esta opción, se va sintiendo cómo la ruta gana altura durante los dos primeros kilómetros hasta que el Cares se muestra frente a nosotros.