La ruta de senderismo más espectacular de España, según Jesús Calleja, se hace en bicicleta: “Nada que envidiar a otros de Europa. Tiene unas sendas espectaculares”

España cuenta con miles de kilómetros de rutas naturales; entre ellas, la Ruta del Cares, entre León y Asturias o el Caminito del Rey en Málaga, dos de los trazados más importantes y espectaculares del país. Sin embargo, para Jesús Calleja, gran explorador y fiel defensor de su tierra natal, León alberga una de las rutas de senderismo más impresionantes de España, que además se puede hacer en bicicleta. Hablamos de la Zona Alfa, situada entre los municipios de La Pola de Gordón y La Robla.

Sara Fernández García

Un espacio natural que el propio Calleja ha detallado como uno de los mejores respecto a muchos otros de Europa, “nada que envidiar a otros de Europa. ¡Tiene sendas espectaculares!”, asegura en un post de su Instagram personal. Se trata de un gran centro de ciclismo de montaña (MTB) que cuenta con más de 120 kilómetros de recorridos señalizados y acondicionados divididos en un total de 19 rutas principales. Algo que llama mucha la atención, es la variedad de sus trazados combinando el flow trails con peraltes y saltos, senderos técnicos y pistas forestales de tipo cross-country.

El "Himalaya leonés" sobre ruedas: 120 kilómetros de senderos gratuitos para todos los niveles / wikimedia Commons/Carmenmoran

“Una buena forma de darle vida al medio rural”

Cada fin de semana, bikers de todas partes de España e incluso Europa apuestan por estas tierras leonesas, para disfrutar de una experiencia única e inolvidable. Este centro de MTB y turismo activo ya es pionero en España y funciona bajo el modelo de uso libre y sostenible, además de ser completamente gratuito. Para Calleja es todo un orgullo, poder formar parte de este proyecto y darle visibilidad, “es una buena forma de darle vida al medio rural”. Se encuentra en plena Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, situado entre los municipios de La Pola de Gordón y La Robla, a unos 25 minutos en coche de la capital de León.

La Robla / wikimedia Commons/ David Pérez

Dentro del propio recorrido encontrarás una gran variedad desde: el Trail Técnico, que son zonas con raíces, piedras sueltas y trazados cerrados; el Flow Trail, bajadas rápidas marcadas con curvas bien marcadas y zonas de salto; el Bosque Cerrado, con pasos entre sus famosos hayedos y robles y para terminar, sus pistas rápidas, ideales para mantener el ritmo.

El Dato Si estás planeando tu visita, los mejores meses para ir son en primavera, verano u otoño. No olvides llevar el equipamiento esencial como un GPS, casco, protecciones, agua y algo de comida energética y, sobre todo, recuerda ser muy respetuoso con el entorno natural.

En la Zona Alfa, hay recorridos para todo tipo de niveles y para hacerlo en familia, si es tu primera vez, te recomendamos el de principiantes, mucho más accesible, con pistas anchas y desniveles suave, el nivel medio con opciones de circuitos de 15 a 25 kilómetros o niveles avanzados donde se pueden combinar subidas largas con trails exigentes o descensos potentes, recomendado para los más veteranos.

La Robla / wikimedia Commons/David Perez

Entre La Pola de Gordón y La Robla: paradas claves

Más allá de las rutas y la naturaleza, entre los municipios de La Pola de Gordón y La Robla, hay una gran cantidad joyas arquitectónicas y nuevos descubrimientos que te dejará sin aliento, como es el caso del Fayedo de Ciñera de Gordón, uno de los hayedos mejor conservados de España, nombre ”Bosque Mejor Cuidado de España”, cuenta con hayas centenarias de más de 500 años como El Faedo.

Ubicado entre estas dos localidades y considerado uno de los centros devocionales más importantes de toda la comarca, el Santuario de Nuestra Señora del Buen Suceso en Huergas de Gordón, construido en el siglo XVIII sobre una ermita medieval, es otra de las paradas clave, junto con el Castillo de Gordón, situado en los Barrios de Gordón, muestra la ruina de este antiguo castillo medieval, que además, cuenta con protección patrimonial por su relevancia como fortaleza defensiva del Reino de León.

La Pola de Gordón / Istock / Jose Antonio Aldeguer

Los favoritos de Jesús Calleja

Aparte de este territorio leonés, son muchos los lugares que han fascinado a este gran explorador, rutas, pueblos, ciudades que le han llevado a conocer un poco más del mundo y gracias a sus programas y recomendaciones, nosotros también tenemos la oportunidad de conocerlo. Un ejemplo es el Valle de Valdeón, un tesoro nacional situado en el corazón de los Picos de Europa, que supone la puerta de entrada a una de las rutas más famosas, la Ruta del Cares.

Pueblo de Posada de Valdeón / Istock / JLGutierrez

El Valle de Sajambre, también es otro de los favoritos del presentador, ubicado en el noreste de la provincia leonesa, en plena Cordillera Cantábrica, que limita con el Principado de Asturias, y comparte el conjunto montañoso más famoso de la zona, el Parque Nacional de los Picos de Europa, es uno de los paisajes más fascinantes que el leonés nombra como “el himalaya español”.