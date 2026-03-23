Ni el Caminito del Rey ni el Cares, la ruta de senderismo más espectacular de España está en Huesca: pasarelas colgantes a 160 metros de altura y uno de los balnearios más antiguos de Europa

España tiene algunas de las más bonitas del mundo como la del Cares o la del Caminito del Rey. Sin embargo, no son las únicas que cuentan con un paisaje espectacular, pues hay otras más desconocidas que no tienen nada que envidiarles. En concreto, hay una escondida en el norte de España llena de pasarelas colgantes y puentes con vistas de infarto.