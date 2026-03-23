Ni el Caminito del Rey ni el Cares, la ruta de senderismo más espectacular de España está en Huesca: pasarelas colgantes a 160 metros de altura y uno de los balnearios más antiguos de Europa
Es una de las rutas de senderismo más desconocidas de España, pero recorre uno de los paisajes más espectaculares del Pirineo.
Con la llegada del buen tiempo y las temperaturas subiendo por fin, ya podemos dejar de hacer todos los planes en interior y salir a la calle sin preocuparnos por el paraguas y el abrigo. Con la recién llegada de la primavera, la naturaleza comienza a ponerse más bonita que de costumbre, por lo que no hay mejor plan que recorrerla con una ruta.
España tiene algunas de las más bonitas del mundo como la del Cares o la del Caminito del Rey. Sin embargo, no son las únicas que cuentan con un paisaje espectacular, pues hay otras más desconocidas que no tienen nada que envidiarles. En concreto, hay una escondida en el norte de España llena de pasarelas colgantes y puentes con vistas de infarto.
La ruta que cuelga en el aire
Hablamos de las Pasarelas de Panticosa, inauguradas en 2021 y situadas en Valle del Tena en el Pirineo aragonés de Huesca. Es uno de los recorridos más impresionantes de España y, de sus aproximadamente 2,5 kilómetros de recorrido, 800 metros tienen una característica muy especial: están flotado en el aire.
Aunque la zona ofrece 2 rutas circulares, nuestra recomendación es que, tras empezar en la estación de esquí y seguir la señalización correspondiente, tomes el camino hacia la izquierda y te dirijas al Mirador O’Calvé. Para llegar a él tendrás que pasar por 800 metros de pasarelas que funcionan como puentes colgantes, permitiendo llegar a zonas que hasta hace no mucho eran inaccesibles. Están a más de 160 metros de altura, y ofrecen unas vistas impresionantes del paisaje pirenaico.
2 construcciones llenas de historia
Otra de las razones por las que seguir este camino es que, aparte de contar con una naturaleza impecable, tiene dos búnkeres del siglo pasado construidos tras la Guerra Civil Española. Formaban parte de la Línea P, conocida también como la Línea de los Pirineos, y se pueden visitar por dentro.
Un mirador espectacular
Tras hacer una parada y visitarlos, es hora de seguir y llegar por fin al Mirador O’Calvé. Cuenta con vistas tanto al pueblo de Panticosa como a las montañas de alrededor como la Sierra de la Partacua, la Sierra de Tendenera o el valle del Caldarés. Cuando quieras bajar y volver al pueblo, solamente deberás seguir la señales. Por solo 3 euros, podrás vivir una experiencia única.
El mejor sitio para relajarse
No puedes irte de la zona sin conocer el pueblo de Panticosa. Aparte de tener un ambiente tradicional y pintoresco, cuenta con uno de los balnearios más antiguos de Europa. Se dice que incluso los romanos se bañaban en él, y tiene más de 8.500 metros cuadrados de aguas terapéuticas en las que podrás desconectar y relajarte tras finalizar la ruta.
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