La ruta de senderismo más espectacular de España: te lleva a una ermita templaria del siglo XIII perdida en un valle legendario

Una vez nos adentremos en la aventura, a lo largo del recorrido nos encontraremos con ubicaciones muy llamativas, una de ellas por ejemplo la denominada “Cueva Grande”. Esta enorme cavidad rocosa nos permite estudiar la geología del interior del propio cañón, una parada que también podemos aprovechar para descansar y recuperar fuerzas para continuar con el recorrido. La siguiente parada podemos hacerla en “El Balconcillo”, un mirador natural desde donde podemos disfrutar de la inmensidad y belleza del Cañón del Río Lobos. Este es un lugar perfecto para tomar una fotografía y guardar un bonito recuerdo de nuestra visita a este increíble entorno natural.