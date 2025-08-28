La ruta de senderismo más espectacular de España: te lleva a una ermita templaria del siglo XIII perdida en un valle legendario
Un recorrido sencillo con unas vistas únicas en España, perfecto para realizarlo en familia y disfrutar de uno de los parques naturales más increíbles de Europa
Para todos aquellos aficionados a las actividades de montaña y busquen despedir el verano de la mejor manera, esta ruta de senderismo sin duda cumplirá con tus expectativas. Es la ruta más espectacular de nuestro país, y no es para menos: una sencilla ruta por uno de los parques naturales más impresionantes de España. Durante el recorrido, podremos disfrutar de paisajes naturales únicos hasta llegar a nuestro destino: una ermita templaria del siglo XIII.
Podremos realizar esta ruta de senderismo en el Parque Natural Cañón del Río Lobos, al oeste de la comunidad de Castilla y León. El recorrido no presenta ninguna dificultad y tiene una distancia de 2,4 kilómetros, por lo que es perfecto para realizarse acompañado de niños o personas mayores.
Hablamos de la ruta de la Ermita de San Bartolomé, en el Cañón del Río Lobos. Este espacio natural es un imponente cañón en Castilla y León que actualmente se encuentra protegido con el fin de preservar su belleza y encanto natural. En él habitan especies de todo tipo como corzos, jabalíes, ardillas, nutrias, tejones y gatos monteses, además de diversas especies de rapaces como águilas reales y perdiceras, alimoches, halcones, ratoneros y un centenar de parejas de buitres leonados.
La ruta más impresionante de España
En el propio Cañón del Río Lobos podemos realizar otras rutas de senderismo, pero la de la Ermita de San Bartolomé es la más sencilla a la vez que la más bonita. En primer lugar, aparcaremos nuestro vehículo en el parking del cañón, a partir de este punto puede dar comienzo la ruta. El camino está bien señalizado y no presenta dificultad ninguna, pero es fundamental ir con el equipamiento adecuado: agua, comida, gorra, ropa cómoda y apropiada para el terreno, herramientas que puedan ser útiles en caso de emergencia...
Una vez nos adentremos en la aventura, a lo largo del recorrido nos encontraremos con ubicaciones muy llamativas, una de ellas por ejemplo la denominada “Cueva Grande”. Esta enorme cavidad rocosa nos permite estudiar la geología del interior del propio cañón, una parada que también podemos aprovechar para descansar y recuperar fuerzas para continuar con el recorrido. La siguiente parada podemos hacerla en “El Balconcillo”, un mirador natural desde donde podemos disfrutar de la inmensidad y belleza del Cañón del Río Lobos. Este es un lugar perfecto para tomar una fotografía y guardar un bonito recuerdo de nuestra visita a este increíble entorno natural.
Finalmente, la meta de nuestro camino: “La Ermita de San Bartolomé”. Este icónico monumento no solo nos informa de que hemos completado el recorrido con éxito, sino que nos causará un sin fin de dudas y teorías acerca de su origen o significado. Este lugar ha llamado la atención de numerosos expertos durante años por la amplia lista de leyendas y teorías que se han creado alrededor de esta construcción.
Algunas de ellas apuntan que pudo llegar a ser sede templaria de San Juan de Otero, otras muchas lo relacionan con los caballeros templarios y la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón (Orden del Templo). Sea como fuere, esta ermita es sin duda uno de los mejores lugares donde finalizar esta increíble ruta de senderismo.
Cómo llegar al Parque Natural Cañón del Río Lobos
Para llegar al Cañón del Río Lobos y dar comienzo a este recorrido, en caso de salir desde Madrid tomaremos las carreteras A-1 y Carr. Soria - Plasencia/N-110. Este recorrido tendrá una duración de aproximadamente 2 horas y 30 minutos. Por otro lado, en caso de salir desde Burgos, la mejor opción será siguiendo la vía N-234. Este viaje durará alrededor de 1 hora hasta el parque natural.
