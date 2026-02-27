La ruta de senderismo más espectacular de España te lleva a un cráter volcánico de 8 kilómetros de diámetro: tiene una cascada de colores y los mejores cielos de Europa para ver estrellas

Este lugar también es un emplazamiento ideal, no solo para los montañistas, sino para aquellos que se denominan a sí mismos como astrófilos o amantes de la astronomía. Protegido de la contaminación lumínica y la pureza de su firmamento han logrado que a lo alto de la isla se encuentre el Observatorio del Roque de los Muchachos, unos de los complejos más importantes del planeta relacionados con esta rama de la ciencia gracias a la nitidez con las que los viajeros y científicos de todo el mundo descubren, con una nitidez casi irreal, constelaciones.