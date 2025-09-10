La ruta de senderismo más espectacular de España la encontramos en un circo de 8km de diámetro: pasa por asentamientos benahoaritas y petroglifos y es idónea para cualquier momento del año

Declarado Parque Nacional desde 1954 y Reserva Mundial de la Biosfera, junto con el resto de la isla de La Palma, en 2002, la Caldera de Taburiente es una gran depresión de origen volcánico rodeada por cumbres de 8 km de diámetro y una altura superior a los 1500 metros. Su punto más alto es el Roque de los Muchachos, a 2426 metros sobre el nivel del mar, y en el cual podemos encontrar el Observatorio del Roque de los Muchachos, inaugurado en 1985.