La ruta de senderismo más espectacular de España la encontramos en un circo de 8km de diámetro: pasa por asentamientos benahoaritas y petroglifos y es idónea para cualquier momento del año
Ubicado en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de La Palma, el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente dispone de diferentes recorridos para todo tipo de senderistas.
Declarado Parque Nacional desde 1954 y Reserva Mundial de la Biosfera, junto con el resto de la isla de La Palma, en 2002, la Caldera de Taburiente es una gran depresión de origen volcánico rodeada por cumbres de 8 km de diámetro y una altura superior a los 1500 metros. Su punto más alto es el Roque de los Muchachos, a 2426 metros sobre el nivel del mar, y en el cual podemos encontrar el Observatorio del Roque de los Muchachos, inaugurado en 1985.
El pino canario es el gran protagonista de la zona. La característica más sorprendente de esta conífera, con una esperanza de vida de hasta 500 años y con alturas de más de 50 metros, es su tolerancia al fuego gracias a su adaptación al fuego de las erupciones volcánicas. Pero no es la única especie vegetal que habita en el territorio; también destacan las plantas rupícolas, adaptadas a la verticalidad del terreno, y las saucedas.
En cuanto a la fauna, la isla cuenta con una gran variedad de especies de aves y reptiles, algunos de ellos con subespecies propias en la isla.
Los benahoaritas
Los anteriores habitantes de la isla eran los benahoaritas, o auaritas, cuyo origen, tanto cultural como genético, se cree que está en las tribus amazig del noroeste africano. Eran, principalmente, un pueblo pastoril, aunque también recolectaban frutos y raíces con los que elaboraban alimentos.
Antes de su conquista a finales del siglo XV, la Caldera de Taburiente recibía al nombre de Aceró, que en la lengua benahoarita significa “lugar fuerte”. Curiosamente, Aceró fue el último de los 12 cantones en que estaba dividida la isla en ser sometido por los castellanos que llegaron.
Petroglifos
Los grabados sobre piedras y roca se conocen por el nombre de petroglifos. Se cree que, gracias a ellos, los hombres prehistóricos se comunicaban entre ellos, por lo que se considera a esta técnica un precursor de la escritura.
Aunque muchos de los petroglifos hechos por los benahoaritas encontrados han sido trasladados a museos para su correcta conservación, se pueden seguir viendo algunos en la Caldera del Taburiente, tanto a lo largo de los grandes muros de roca que la rodean, como a lo largo de los diferentes senderos del lugar.
Diferentes rutas
En el interior mismo de la Caldera existen diferentes recorridos posibles que los visitantes pueden hacer, cada una de ellas de dificultades, distancia y duraciones variadas, por lo que desde el senderista más experimentado hasta la persona más inepta pueden disfrutar de este espectáculo de la naturaleza.
Además, como las Islas Canarias disfrutan de buen clima la mayoría del tiempo, estas rutas pueden hacerse en cualquier momento del año -aunque en invierno se recomienda abstenerse, debido al posible mal tiempo y la presencia de hielo.
Así que ya saben, si se ven con ganas de andar y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro, siempre con precaución, no duden en probar de hacer alguna ruta por este tesoro natural y geológico.
